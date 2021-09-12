https://ria.ru/20210912/koronavirus-1749736484.html
В Москве за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 512 человек, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T12:31
2021-09-12T12:31
2021-09-12T12:31
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 512 человек, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1592 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 512 человек. На ИВЛ находятся 258 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 1247 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 464 100. Помимо этого, за сутки в столице скончались 42 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 пациентов