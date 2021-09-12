https://ria.ru/20210912/koronavirus-1749736484.html

В Москве за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 512 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 512 человек, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T12:31

2021-09-12T12:31

2021-09-12T12:31

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москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 512 человек, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1592 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 512 человек. На ИВЛ находятся 258 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 1247 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 464 100. Помимо этого, за сутки в столице скончались 42 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210912/ochag-1749721259.html

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