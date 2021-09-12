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Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки
Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.09.2021
Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки
В Санкт-Петербурге выявили больше случаев заболеваний COVID-19, чем в Москве, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:59
2021-09-12T11:59
2021-09-12T12:21
распространение коронавируса
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москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге выявили больше случаев заболеваний COVID-19, чем в Москве, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Меньше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Магаданской области — 26, Чукотском АО — 16 и Ненецком АО — 14.
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общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:59 12.09.2021 (обновлено: 12:21 12.09.2021)
Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки
Оперштаб: Петербург обошел Москву по количеству новых случаев заражения коронавирусом