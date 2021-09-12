https://ria.ru/20210912/koronavirus-1749734075.html

Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.09.2021

Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге выявили больше случаев заболеваний COVID-19, чем в Москве, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:59

2021-09-12T11:59

2021-09-12T12:21

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге выявили больше случаев заболеваний COVID-19, чем в Москве, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Меньше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Магаданской области — 26, Чукотском АО — 16 и Ненецком АО — 14.

санкт-петербург

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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