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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210912/koronavirus-1749733433.html
В России за сутки 14 497 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 14 497 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 12.09.2021
В России за сутки 14 497 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 14 497 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 389 657, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:53
2021-09-12T11:53
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 14 497 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 389 657, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 14 497 человек ... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 389 657", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1 247 пациента, в республике Коми - 701, в Подмосковье - 604.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:53 12.09.2021
 
В России за сутки 14 497 человек выздоровели от COVID-19

Оперштаб: в России за сутки 14 497 человек выздоровели от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 14 497 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 389 657, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 14 497 человек ... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 389 657", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 1 247 пациента, в республике Коми - 701, в Подмосковье - 604.
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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