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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210912/koronavirus-1749733186.html
В России за сутки умерли 788 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 788 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 12.09.2021
В России за сутки умерли 788 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России скончались 788 пациентов с COVID-19, за все время - 192 749, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:52
2021-09-12T12:00
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За последние сутки в России скончались 788 пациентов с COVID-19, за все время - 192 749, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве скончались 42 человека, в Санкт-Петербурге - 42, в Свердловской области - 36.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:52 12.09.2021 (обновлено: 12:00 12.09.2021)
 
В России за сутки умерли 788 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки умерли 788 пациентов с коронавирусом

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За последние сутки в России скончались 788 пациентов с COVID-19, за все время - 192 749, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 788 смертей... За весь период по России умерло 192 749 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве скончались 42 человека, в Санкт-Петербурге - 42, в Свердловской области - 36.
 
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