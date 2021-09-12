https://ria.ru/20210912/energiya-1749725593.html

В ЛНР более двух тысяч домов и квартир остались без электричества

В ЛНР более двух тысяч домов и квартир остались без электричества - РИА Новости, 12.09.2021

В ЛНР более двух тысяч домов и квартир остались без электричества

Более 2,1 тысячи абонентов в самопровозглашенной Луганской народной республике остались без электричества из-за аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T09:58

2021-09-12T09:58

2021-09-12T09:58

в мире

луганская народная республика

славяносербский район

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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Более 2,1 тысячи абонентов в самопровозглашенной Луганской народной республике остались без электричества из-за аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР."В Славяносербском районе в результате аварийного отключения обесточены 2178 абонентов", - сообщил представитель МЧС.Он уточнил, что авария оставила без электроснабжения жителей 10 населенных пунктов.

луганская народная республика

славяносербский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, луганская народная республика, славяносербский район