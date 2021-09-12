https://ria.ru/20210912/energiya-1749725593.html
В ЛНР более двух тысяч домов и квартир остались без электричества
В ЛНР более двух тысяч домов и квартир остались без электричества - РИА Новости, 12.09.2021
В ЛНР более двух тысяч домов и квартир остались без электричества
Более 2,1 тысячи абонентов в самопровозглашенной Луганской народной республике остались без электричества из-за аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T09:58
2021-09-12T09:58
2021-09-12T09:58
в мире
луганская народная республика
славяносербский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153204/63/1532046322_0:174:1500:1018_1920x0_80_0_0_959697f439b30a2ad6f6f74463094cd4.jpg
ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Более 2,1 тысячи абонентов в самопровозглашенной Луганской народной республике остались без электричества из-за аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР."В Славяносербском районе в результате аварийного отключения обесточены 2178 абонентов", - сообщил представитель МЧС.Он уточнил, что авария оставила без электроснабжения жителей 10 населенных пунктов.
луганская народная республика
славяносербский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153204/63/1532046322_0:33:1500:1158_1920x0_80_0_0_f4301b057dd30a8d72621cb1e30637eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, славяносербский район
В ЛНР более двух тысяч домов и квартир остались без электричества
Жители десяти населенных пунктов в ЛНР остались без электричества из-за аварии