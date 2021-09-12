https://ria.ru/20210912/chuvashiya-1749753763.html

В Чувашии открыли первый Центр уличного баскетбола

В Чувашии открыли первый Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 12.09.2021

В Чувашии открыли первый Центр уличного баскетбола

В Чебоксарах открыт первый в Чувашии центр уличного баскетбола международного класса. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T16:31

2021-09-12T16:31

2021-09-12T16:31

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В Чебоксарах открыт первый в Чувашии центр уличного баскетбола международного класса."Центры уличного баскетбола, которые строит банк совместно с Российской Федерацией Баскетбола, — это наш вклад в социальную инфраструктуру регионов и значимый импульс для развития баскетбола 3х3. Сегодня мы дали торжественный старт работе первого в республике спортивного центра по уличному баскетболу международного уровня. Аналогичных объектов в Чувашии нет. Новый уникальный спортивный центр даст возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта каждому", – сказал председатель ПСБ Петр Фрадов на церемонии открытия центра.Как сообщает пресс-служба банка, баскетбольный центр в Чебоксарах построен в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям". Он стал четвертым по счету в России, а до конца года аналогичные центры откроются в Волгограде и Тюмени.Центры уличного баскетбола (ЦУБ) также работают в Туле, Новомосковске, Калининграде. Все они отвечают стандартам международной федерации баскетбола (FIBA) и позволяют проводить массовые турниры и международные соревнования.Центр состоит из баскетбольной и стритбольных площадок, пространства для занятий воркаутом, оборудованного тренажерами, зон с трибунами для болельщиков. Площадка может также использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Общая площадь составляет 5 200 квадратных метров.По словам главы Чувашской Республики Олега Николаева, Чебоксары получили великолепную возможность проводить здесь время интересно, активно, содержательно, а самое главное – баскетболисты смогут оттачивать здесь свое мастерство. "Это поле мирового уровня, и соревнования здесь можно будет проводить в любое время года", - отметил на церемонии открытия Николаев, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко выразил уверенность, что в центре в баскетбол будет играть огромное количество ребят и получать огромное удовольствие

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новости компаний - экономика, волгоград, fiba, псб (банк псб), олег николаев (политик), россия