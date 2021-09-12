https://ria.ru/20210912/aminevskoe-1749589693.html

Бочкарев: завершается подготовка площадки для депо "Аминьевское"

Бочкарев: завершается подготовка площадки для депо "Аминьевское" - РИА Новости, 12.09.2021

Бочкарев: завершается подготовка площадки для депо "Аминьевское"

Подготовительные работы в рамках первого этапа строительства электродепо "Аминьевское" московского метрополитена близятся к завершению, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T10:00

2021-09-12T10:00

2021-09-12T10:09

москва

андрей бочкарев

метро

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 12 сен — РИА Недвижимость. Подготовительные работы в рамках первого этапа строительства электродепо "Аминьевское" московского метрополитена близятся к завершению, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, будущее электродепо разместится на территории площадью свыше 15,7 гектара на месте бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова около ее пересечения с Верейской улицей.Всего второе кольцо метро будут обслуживать три электродепо: действующее "Замоскворецкое" на юге, к которому ранее была пройдена соединительная ветка, и новые депо "Нижегородское" на востоке и "Аминьевское" на западе БКЛ.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.

https://realty.ria.ru/20210323/metro-1602490125.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, метро, стройкомплекс москвы