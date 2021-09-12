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Бочкарев: завершается подготовка площадки для депо "Аминьевское"
Бочкарев: завершается подготовка площадки для депо "Аминьевское" - РИА Новости, 12.09.2021
Бочкарев: завершается подготовка площадки для депо "Аминьевское"
Подготовительные работы в рамках первого этапа строительства электродепо "Аминьевское" московского метрополитена близятся к завершению, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T10:00
2021-09-12T10:00
2021-09-12T10:09
москва
андрей бочкарев
метро
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 12 сен — РИА Недвижимость. Подготовительные работы в рамках первого этапа строительства электродепо "Аминьевское" московского метрополитена близятся к завершению, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, будущее электродепо разместится на территории площадью свыше 15,7 гектара на месте бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова около ее пересечения с Верейской улицей.Всего второе кольцо метро будут обслуживать три электродепо: действующее "Замоскворецкое" на юге, к которому ранее была пройдена соединительная ветка, и новые депо "Нижегородское" на востоке и "Аминьевское" на западе БКЛ.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
https://realty.ria.ru/20210323/metro-1602490125.html
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москва, андрей бочкарев, метро, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 12 сен — РИА Недвижимость.
Подготовительные работы в рамках первого этапа строительства электродепо "Аминьевское" московского метрополитена близятся к завершению, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв
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"В настоящее время на территории будущего электродепо завершается этап подготовки площадки к строительству. Более чем на 90% выполнены снос и демонтаж свыше 70 существующих нежилых зданий и сооружений, а также вывоз и утилизация отходов строительства и сноса, по завершению этого этапа работ строители приступят к возведению новых корпусов депо", - рассказал он.
По словам заммэра, будущее электродепо разместится на территории площадью свыше 15,7 гектара на месте бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова около ее пересечения с Верейской улицей.
"Депо будет предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии метро, здесь предполагается возвести более 40 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, камерой мойки подвижного состава и подвагонного оборудования, административно-бытовой корпус с крытой галереей и другие сооружения", - добавил Бочкарёв.
Всего второе кольцо метро будут обслуживать три электродепо: действующее "Замоскворецкое" на юге, к которому ранее была пройдена соединительная ветка, и новые депо "Нижегородское" на востоке и "Аминьевское" на западе БКЛ.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.