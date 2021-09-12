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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210912/afganistan-1749735254.html
Франция отказалась признавать новое правительство талибов в Афганистане
Франция отказалась признавать новое правительство талибов в Афганистане - РИА Новости, 12.09.2021
Франция отказалась признавать новое правительство талибов в Афганистане
Франция отказывается признавать новое правительство движения "Талибан"* в Афганистане и иметь с ними какие-либо отношения, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T12:15
2021-09-12T12:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 12 сент - РИА Новости. Франция отказывается признавать новое правительство движения "Талибан"* в Афганистане и иметь с ними какие-либо отношения, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан, обвинив талибов во лжи.Среди таких условий, отметил он, было позволить беспрепятственно покинуть страну всем, кто этого желает, разрешить поставки гуманитарной помощи в районы, которые не находятся под прямым контролем талибов, соблюдать права женщин и отказаться от сотрудничества с "Аль-Каидой"*."Они не раз говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам беспрепятственно покинуть страну, и говорили об инклюзивном и представительном правительстве. Но они лгут. Результата нет", - отметил министр.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан
12:15 12.09.2021
 
Франция отказалась признавать новое правительство талибов в Афганистане

Глава МИД Франции Ле Дриан: Париж отказался признать новое правительство талибов в Кабуле

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПАРИЖ, 12 сент - РИА Новости. Франция отказывается признавать новое правительство движения "Талибан"* в Афганистане и иметь с ними какие-либо отношения, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан, обвинив талибов во лжи.

"Франция отказывается признавать или иметь какие-либо отношения с этим правительством. Мы ждем от них действий. Мы выдвинули ряд условий", - заявил Ле Дриан в эфире канала France 5.

Среди таких условий, отметил он, было позволить беспрепятственно покинуть страну всем, кто этого желает, разрешить поставки гуманитарной помощи в районы, которые не находятся под прямым контролем талибов, соблюдать права женщин и отказаться от сотрудничества с "Аль-Каидой"*.
"Они не раз говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам беспрепятственно покинуть страну, и говорили об инклюзивном и представительном правительстве. Но они лгут. Результата нет", - отметил министр.
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В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанФранцияМИД Франции‎Жан-Ив Ле Дриан
 
 
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