https://ria.ru/20210912/afganistan-1749731467.html

В Кабуле приземлились два самолета с сотрудниками ООН, сообщили СМИ

В Кабуле приземлились два самолета с сотрудниками ООН, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2021

В Кабуле приземлились два самолета с сотрудниками ООН, сообщили СМИ

Два самолета с сотрудниками ООН, которые покинули Афганистан в прошлом месяце, приземлились в аэропорту Кабула, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:33

2021-09-12T11:33

2021-09-12T11:47

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

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афганистан

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Два самолета с сотрудниками ООН, которые покинули Афганистан в прошлом месяце, приземлились в аэропорту Кабула, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на чиновника из аэропорта.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, афганистан