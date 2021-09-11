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СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали

СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали - РИА Новости, 11.09.2021

СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали

Восемь человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва протекающего бензобака на территории северо-восточной китайской провинции Ляонин, сообщает... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T06:16

2021-09-11T06:16

2021-09-11T06:22

в мире

далянь

ляонин

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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва протекающего бензобака на территории северо-восточной китайской провинции Ляонин, сообщает местный телеканал CGTN.Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром в городе Далянь.Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, их жизни ничего не угрожает. Пожар после взрыва удалось потушить, идет расследование.

https://ria.ru/20200711/1574219019.html

далянь

ляонин

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2021

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в мире, далянь, ляонин