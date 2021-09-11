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СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали - РИА Новости, 11.09.2021
СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
Восемь человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва протекающего бензобака на территории северо-восточной китайской провинции Ляонин, сообщает... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T06:16
2021-09-11T06:16
2021-09-11T06:22
в мире
далянь
ляонин
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва протекающего бензобака на территории северо-восточной китайской провинции Ляонин, сообщает местный телеканал CGTN.Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром в городе Далянь.Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, их жизни ничего не угрожает. Пожар после взрыва удалось потушить, идет расследование.
https://ria.ru/20200711/1574219019.html
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в мире, далянь, ляонин
06:16 11.09.2021 (обновлено: 06:22 11.09.2021)
СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
CGTN: при взрыве бензобака в Китае восемь человек погибли, пять пострадали