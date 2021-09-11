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СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали - РИА Новости, 11.09.2021
СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
Восемь человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва протекающего бензобака на территории северо-восточной китайской провинции Ляонин, сообщает... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T06:16
2021-09-11T06:22
в мире
далянь
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва протекающего бензобака на территории северо-восточной китайской провинции Ляонин, сообщает местный телеканал CGTN.Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром в городе Далянь.Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, их жизни ничего не угрожает. Пожар после взрыва удалось потушить, идет расследование.
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в мире, далянь, ляонин
06:16 11.09.2021 (обновлено: 06:22 11.09.2021)
 
СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали

CGTN: при взрыве бензобака в Китае восемь человек погибли, пять пострадали

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на одной из улиц Китая
Автомобильное движение на одной из улиц Китая - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва протекающего бензобака на территории северо-восточной китайской провинции Ляонин, сообщает местный телеканал CGTN.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром в городе Далянь.
Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, их жизни ничего не угрожает. Пожар после взрыва удалось потушить, идет расследование.
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
11 июля 2020, 18:33
На заводе в китайской провинции Ляонин произошел взрыв
 
В миреДаляньЛяонин
 
 
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