https://ria.ru/20210911/tsifrovoy_dvoynik-1749583773.html

Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство

Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство - РИА Новости, 11.09.2021

Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство

Если раньше, чтобы выпустить на рынок авто, нужно было разбить 100 опытных образцов, то сегодня достаточно трёх. Остальные 10000 краш-тестов проводят виртуально - на цифровом двойнике. Что это? Чем отличается от цифровой тени? В каких отраслях промышленности он приносит наибольшую пользу? Почему он сокращает з/п и рабочие места - и это даже хорошо?

2021-09-11T12:00

2021-09-11T12:00

2021-09-11T12:00

мы все умрём. но это не точно

технологии

промышленность

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

подкаст

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Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство Если раньше, чтобы выпустить на рынок авто, нужно было разбить 100 опытных образцов, то сегодня достаточно трёх. Остальные 10000 краш-тестов проводят виртуально - на цифровом двойнике. Что это? Чем отличается от цифровой тени? В каких отраслях промышленности он приносит наибольшую пользу? Почему он сокращает з/п и рабочие места - и это даже хорошо? audio/mpeg

Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство Если раньше, чтобы выпустить на рынок авто, нужно было разбить 100 опытных образцов, то сегодня достаточно трёх. Остальные 10000 краш-тестов проводят виртуально - на цифровом двойнике. Что это? Чем отличается от цифровой тени? В каких отраслях промышленности он приносит наибольшую пользу? Почему он сокращает з/п и рабочие места - и это даже хорошо? audio/mpeg

Разобраться в теме помог Пётр Александрович Гаврилов - кандидат технических наук, начальник Центра НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, промышленность, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, подкаст, аудио