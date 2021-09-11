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Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство
Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство - РИА Новости, 11.09.2021
Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство
Если раньше, чтобы выпустить на рынок авто, нужно было разбить 100 опытных образцов, то сегодня достаточно трёх. Остальные 10000 краш-тестов проводят виртуально - на цифровом двойнике. Что это? Чем отличается от цифровой тени? В каких отраслях промышленности он приносит наибольшую пользу? Почему он сокращает з/п и рабочие места - и это даже хорошо?
2021-09-11T12:00
2021-09-11T12:00
2021-09-11T12:00
мы все умрём. но это не точно
технологии
промышленность
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
подкаст
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Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство
Если раньше, чтобы выпустить на рынок авто, нужно было разбить 100 опытных образцов, то сегодня достаточно трёх. Остальные 10000 краш-тестов проводят виртуально - на цифровом двойнике. Что это? Чем отличается от цифровой тени? В каких отраслях промышленности он приносит наибольшую пользу? Почему он сокращает з/п и рабочие места - и это даже хорошо?
audio/mpeg
Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство
Если раньше, чтобы выпустить на рынок авто, нужно было разбить 100 опытных образцов, то сегодня достаточно трёх. Остальные 10000 краш-тестов проводят виртуально - на цифровом двойнике. Что это? Чем отличается от цифровой тени? В каких отраслях промышленности он приносит наибольшую пользу? Почему он сокращает з/п и рабочие места - и это даже хорошо?
audio/mpeg
Разобраться в теме помог Пётр Александрович Гаврилов - кандидат технических наук, начальник Центра НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, промышленность, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, подкаст, аудио
Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство
Если раньше, чтобы выпустить на рынок авто, нужно было разбить 100 опытных образцов, то сегодня достаточно трёх. Остальные 10000 краш-тестов проводят виртуально - на цифровом двойнике. Что это? Чем отличается от цифровой тени? В каких отраслях промышленности он приносит наибольшую пользу? Почему он сокращает з/п и рабочие места - и это даже хорошо?