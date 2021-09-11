https://ria.ru/20210911/terakt-1749660827.html

Экс-посол Аргентины проанализировал влияние теракта 11 сентября на мир

Экс-посол Аргентины проанализировал влияние теракта 11 сентября на мир - РИА Новости, 11.09.2021

Экс-посол Аргентины проанализировал влияние теракта 11 сентября на мир

Трагедия 11 сентября в США причинила много боли, но идеология и военная сила раскалывают мир и спустя 20 лет после терактов, считает экс-посол Аргентины в США... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T14:23

2021-09-11T14:23

2021-09-11T14:23

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пенсильвания

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Трагедия 11 сентября в США причинила много боли, но идеология и военная сила раскалывают мир и спустя 20 лет после терактов, считает экс-посол Аргентины в США Гильермо Энрике Гонсалес.В то утро, вспоминает 79-летний дипломат, он хотел было уже отправиться на встречу в госдепартаменте в Вашингтоне, как позвонила его дочь, которая на тот момент была в Нью-Йорке."Папа, самолет врезался в башни", - сказала она."Через несколько минут второй удар, и уже не было никаких сомнений, что это не несчастный случай, это была спланированная атака", - вспоминает Гонсалес.После атаки на Пентагон "нас проинформировали, что могли быть и другие цели для нападения в Вашингтоне, нас попросили не покидать посольство", - вспоминает дипломат.В аргентинскую дипмиссию в Вашингтоне и консульство в Нью-Йорке начали поступать звонки о помощи от аргентинцев.В башнях-близнецах тогда погибли пятеро граждан латиноамериканской страны, среди них Серхио Вильянуэва, пожарный из Квинса, другой – парамедик Марио Санторо, он не работал в тот день, но пришел к международному торговому центру, чтобы помочь коллегам. Они не вернулись домой.ОСОЗНАНИЕ"В то время никто полностью не осознавал масштабов того, что произошло, того, как это планировалось так долго", - отмечает Гонсалес. "С тех пор прошло 20 лет, а все, что касается идеологии и войны, продолжает разделять весь мир", - говорит он.По мнению дипломата, международное сообщество извлекло мало уроков из произошедшего. "Эта трагедия вызвала много боли, тысячи смертей и вызвала цепную реакцию еще большего насилия и смертей, последствия которых видны по сей день", - отмечает Гонсалес."Я вижу только жертвы, я вижу только боль и бесполезность терроризма и военных действий без каких-либо ограничений", - добавляет он.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

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в мире, сша, пенсильвания, министерство обороны сша, аргентина