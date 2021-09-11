https://ria.ru/20210911/samolet-1749695866.html

Летевший из Антальи во Владивосток самолет аварийно сел в Красноярске

Летевший из Антальи во Владивосток самолет аварийно сел в Красноярске - РИА Новости, 11.09.2021

Летевший из Антальи во Владивосток самолет аварийно сел в Красноярске

Самолет Azur Air, летевший из Антальи во Владивосток, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T19:51

2021-09-11T19:51

2021-09-11T19:52

происшествия

владивосток

azur air

красноярск

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Самолет Azur Air, летевший из Антальи во Владивосток, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре."Самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в Красноярске. Летел во Владивосток из Анатальи. Причина - неисправность воздушного судна", - сказал собеседник агентства.В ведомстве сообщили, что количество пассажиров на борту выясняется. В инциденте никто не пострадал.

https://ria.ru/20210903/samolet-1748645999.html

владивосток

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, azur air, красноярск, западно-сибирская транспортная прокуратура