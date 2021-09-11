https://ria.ru/20210911/samolet-1749695866.html
Летевший из Антальи во Владивосток самолет аварийно сел в Красноярске
Летевший из Антальи во Владивосток самолет аварийно сел в Красноярске - РИА Новости, 11.09.2021
Летевший из Антальи во Владивосток самолет аварийно сел в Красноярске
Самолет Azur Air, летевший из Антальи во Владивосток, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T19:51
2021-09-11T19:51
2021-09-11T19:52
происшествия
владивосток
azur air
красноярск
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Самолет Azur Air, летевший из Антальи во Владивосток, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре."Самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в Красноярске. Летел во Владивосток из Анатальи. Причина - неисправность воздушного судна", - сказал собеседник агентства.В ведомстве сообщили, что количество пассажиров на борту выясняется. В инциденте никто не пострадал.
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происшествия, владивосток, azur air, красноярск, западно-сибирская транспортная прокуратура
19:51 11.09.2021 (обновлено: 19:52 11.09.2021)
Летевший из Антальи во Владивосток самолет аварийно сел в Красноярске
Самолет, летевший из Антальи во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Красноярске