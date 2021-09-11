https://ria.ru/20210911/pravitelstvo-1749640674.html

Правительство расширило программу развития сельского хозяйства

Правительство расширило программу развития сельского хозяйства - РИА Новости, 11.09.2021

Правительство расширило программу развития сельского хозяйства

Правительство РФ расширило Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:07

2021-09-11T11:07

2021-09-11T11:07

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ расширило Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба кабмина."Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года дополнена четырьмя новыми подпрограммами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение послужит дальнейшему укреплению российского АПК и достижению целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о таких направлениях, как "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных", "Развитие селекции и семеноводства масличных культур", "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород", "Развитие виноградарства, включая питомниководство".Подчеркивается, что программа призвана снять технологическую зависимость и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенного материала в животноводстве, кормопроизводстве, хранении и переработке сельхозпродукции. С её помощью планируется обеспечить российский рынок высококачественной сельскохозяйственной продукцией отечественного производства.

https://ria.ru/20210819/agrarii-1746381531.html

https://ria.ru/20210902/tekhnologii-1748292996.html

россия

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экономика, михаил мишустин, россия