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Правительство расширило программу развития сельского хозяйства
Правительство расширило программу развития сельского хозяйства - РИА Новости, 11.09.2021
Правительство расширило программу развития сельского хозяйства
Правительство РФ расширило Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:07
2021-09-11T11:07
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ расширило Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба кабмина."Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года дополнена четырьмя новыми подпрограммами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение послужит дальнейшему укреплению российского АПК и достижению целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о таких направлениях, как "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных", "Развитие селекции и семеноводства масличных культур", "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород", "Развитие виноградарства, включая питомниководство".Подчеркивается, что программа призвана снять технологическую зависимость и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенного материала в животноводстве, кормопроизводстве, хранении и переработке сельхозпродукции. С её помощью планируется обеспечить российский рынок высококачественной сельскохозяйственной продукцией отечественного производства.
https://ria.ru/20210819/agrarii-1746381531.html
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экономика, михаил мишустин, россия
11:07 11.09.2021
 
Правительство расширило программу развития сельского хозяйства

Правительство расширило научно-техническую программу развития сельского хозяйства

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ расширило Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба кабмина.
"Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года дополнена четырьмя новыми подпрограммами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение послужит дальнейшему укреплению российского АПК и достижению целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь идёт о таких направлениях, как "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных", "Развитие селекции и семеноводства масличных культур", "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород", "Развитие виноградарства, включая питомниководство".
"На выполнение комплексных научно-технических проектов, отобранных для участия в подпрограммах, выделяются гранты в форме субсидий из федерального бюджета", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что программа призвана снять технологическую зависимость и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенного материала в животноводстве, кормопроизводстве, хранении и переработке сельхозпродукции. С её помощью планируется обеспечить российский рынок высококачественной сельскохозяйственной продукцией отечественного производства.
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