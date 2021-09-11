Правительство расширило программу развития сельского хозяйства
Правительство расширило научно-техническую программу развития сельского хозяйства
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ расширило Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба кабмина.
"Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года дополнена четырьмя новыми подпрограммами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение послужит дальнейшему укреплению российского АПК и достижению целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о таких направлениях, как "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных", "Развитие селекции и семеноводства масличных культур", "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород", "Развитие виноградарства, включая питомниководство".
"На выполнение комплексных научно-технических проектов, отобранных для участия в подпрограммах, выделяются гранты в форме субсидий из федерального бюджета", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что программа призвана снять технологическую зависимость и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенного материала в животноводстве, кормопроизводстве, хранении и переработке сельхозпродукции. С её помощью планируется обеспечить российский рынок высококачественной сельскохозяйственной продукцией отечественного производства.
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