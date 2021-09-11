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Посол России в Афганистане прокомментировал взаимодействие с талибами
Посол России в Афганистане прокомментировал взаимодействие с талибами - РИА Новости, 11.09.2021
Посол России в Афганистане прокомментировал взаимодействие с талибами
Российское посольство в Афганистане пока все рабочие вопросы с талибами решает, проблем не возникает, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T20:54
2021-09-11T20:54
2021-09-11T21:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российское посольство в Афганистане пока все рабочие вопросы с талибами решает, проблем не возникает, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."Что касается талибов, все рабочие вопросы мы пока решаем. Буду очень осторожен - пока решаем. То есть пока проблем не возникает", - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов
20:54 11.09.2021 (обновлено: 21:00 11.09.2021)
Посол России в Афганистане прокомментировал взаимодействие с талибами
Посол России в Афганистане Жирнов прокомментировал взаимодействие с "Талибаном"*