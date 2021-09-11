https://ria.ru/20210911/pogoda-1749633009.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 11.09.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 21 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:29

2021-09-11T09:29

2021-09-11T09:29

общество

московская область (подмосковье)

погода

михаил леус

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 21 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами пройдут слабые дожди. Максимальная температура воздуха плюс 19-21, в Подмосковье плюс 17-22",- сказал Леус.Синоптик добавил, что будет ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), погода, михаил леус