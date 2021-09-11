https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749620029.html

Соседи рассказали об отравившейся арбузом семье

Соседи рассказали об отравившейся арбузом семье - РИА Новости, 11.09.2021

Соседи рассказали об отравившейся арбузом семье

Соседи семьи, в которой два человека насмерть отравились арбузом, рассказали о них в беседе с телеканалом "360". РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T02:06

2021-09-11T02:06

2021-09-11T04:07

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Соседи семьи, в которой два человека насмерть отравились арбузом, рассказали о них в беседе с телеканалом "360".Один из собеседников телеканала назвал членов семьи достойными и порядочными, он указал, что они не злоупотребляли алкоголем. По его словам, в семье все исправно работали и хорошо общались с другими жильцами. При этом мужчина подчеркнул, что подробностей случившегося в их подъезде никто до сих пор не знает.Родственница мальчика, живущего по соседству с семьей и также госпитализированного в больницу заявила, что не знает причин произошедшего. "Отчего те соседи отравились… Я просто раньше там жила с сестрой, с родителями. Я знаю эту семью соседей. Что произошло, арбуз или не арбуз, кто что знает — я не знаю, это уже следствие будет разбираться", — добавила она.Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть "Магнит" сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.

https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749617162.html

https://ria.ru/20210911/arbuzy-1749617961.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смертельное отравление семьи в москве