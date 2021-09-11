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В Италии выходец из Сомали ранил ножом пятерых человек в автобусе
В Италии выходец из Сомали ранил ножом пятерых человек в автобусе - РИА Новости, 12.09.2021
В Италии выходец из Сомали ранил ножом пятерых человек в автобусе
Итальянская полиция после погони задержала выходца из Сомали, который ранил пятерых человек в городе Римини, сообщает издание Corriere di Bologna. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-11T23:49
2021-09-12T05:10
в мире
италия
римини
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РИМ, 11 сен – РИА Новости. Итальянская полиция после погони задержала выходца из Сомали, который ранил пятерых человек в городе Римини, сообщает издание Corriere di Bologna.Мужчину возмутила проверка билетов в автобусе. Первыми пострадавшими от холодного оружия, предположительно ножа, стали две женщины-контроллера. Они получили ранения шеи и плеча. Также пострадали еще трое пассажиров, включая ребенка. Об их состоянии не сообщается: отмечается лишь, что им была оказана помощь.Раненые контролеры доставлены в больницу, их состоянию ничего не угрожают.После того, как в автобусе началась паника, преступник потребовал его остановить и сбежал. На улице, по предварительным данным, сомалиец попытался захватить автомобиль, но после неудачи скрылся пешком. Спустя более чем час его после тщательных поисков задержала полиция.
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в мире, италия, римини
23:49 11.09.2021 (обновлено: 05:10 12.09.2021)
 
В Италии выходец из Сомали ранил ножом пятерых человек в автобусе

Corriere di Bologna: в Италии выходец из Сомали ранил ножом пятерых человек в автобусе

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : Polizia di Stato
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РИМ, 11 сен – РИА Новости. Итальянская полиция после погони задержала выходца из Сомали, который ранил пятерых человек в городе Римини, сообщает издание Corriere di Bologna.
Мужчину возмутила проверка билетов в автобусе. Первыми пострадавшими от холодного оружия, предположительно ножа, стали две женщины-контроллера. Они получили ранения шеи и плеча. Также пострадали еще трое пассажиров, включая ребенка. Об их состоянии не сообщается: отмечается лишь, что им была оказана помощь.
Раненые контролеры доставлены в больницу, их состоянию ничего не угрожают.
После того, как в автобусе началась паника, преступник потребовал его остановить и сбежал. На улице, по предварительным данным, сомалиец попытался захватить автомобиль, но после неудачи скрылся пешком. Спустя более чем час его после тщательных поисков задержала полиция.
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