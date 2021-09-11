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Праздничный марафет: как Москву украсили ко Дню города
Праздничный марафет: как Москву украсили ко Дню города - РИА Новости, 11.09.2021
Праздничный марафет: как Москву украсили ко Дню города
РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:00
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фото, фото
14:00 11.09.2021 (обновлено: 14:04 11.09.2021)
 

Праздничный марафет: как Москву украсили ко Дню города

Читать ria.ru в
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"К своему дню рождения Москва, как истинная женщина, наводит красоту: на улицах города появляются тематические конструкции, декорации и флаги. РИА Новости собрало подборку интересных объектов этого года и узнало, куда горожанам стоит заглянуть на праздничных выходных, чтобы оценить необычные украшения вживую.
Оформление Москвы ко Дню города
1 из 7
К своему дню рождения Москва, как истинная женщина, наводит красоту: на улицах города появляются тематические конструкции, декорации и флаги. РИА Новости собрало подборку интересных объектов этого года и узнало, куда горожанам стоит заглянуть на праздничных выходных, чтобы оценить необычные украшения вживую.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"В рамках подготовки к празднованию 874-летия Москвы специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы разработали тематическую концепцию оформления столицы, которая учитывает особенности каждого района и его местоположение. В этом году улицы города украсят свыше 3,2 тысячи декоративных объектов и более двух тысяч флагов. При этом новых украшений специально к празднику город не закупал. Как отметили в КГХ, для оформления используются конструкции, которые горожане уже не первый год видят на площадях и проспектах столицы во время массовых гуляний и фестивалей. Существующие украшения передекорировали и сформировали из них новые ансамбли, чтобы обновить праздничный облик Москвы.
Оформление Москвы ко Дню города
2 из 7
В рамках подготовки к празднованию 874-летия Москвы специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы разработали тематическую концепцию оформления столицы, которая учитывает особенности каждого района и его местоположение. В этом году улицы города украсят свыше 3,2 тысячи декоративных объектов и более двух тысяч флагов. При этом новых украшений специально к празднику город не закупал. Как отметили в КГХ, для оформления используются конструкции, которые горожане уже не первый год видят на площадях и проспектах столицы во время массовых гуляний и фестивалей. Существующие украшения передекорировали и сформировали из них новые ансамбли, чтобы обновить праздничный облик Москвы.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"Центральными элементами городского оформления по традиции стали флаги и флаговые конструкции. Их установили на перилах главных московских мостов, в частности на Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Бородинском и Большом Каменном, который недавно открыли после капитального ремонта и комплексной реконструкции. Флагштоки с полотнами также появились вдоль основных городских магистралей, на привокзальных площадях, въездах в город, возле ключевых транспортно-пересадочных узлов. Без оформления не обошлись и знаковые достопримечательности столицы: Поклонная гора, ВДНХ, парк Горького, площадь у Триумфальной арки и благоустроенный парк Северного речного вокзала.
Оформление Москвы ко Дню города
3 из 7
Центральными элементами городского оформления по традиции стали флаги и флаговые конструкции. Их установили на перилах главных московских мостов, в частности на Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Бородинском и Большом Каменном, который недавно открыли после капитального ремонта и комплексной реконструкции. Флагштоки с полотнами также появились вдоль основных городских магистралей, на привокзальных площадях, въездах в город, возле ключевых транспортно-пересадочных узлов. Без оформления не обошлись и знаковые достопримечательности столицы: Поклонная гора, ВДНХ, парк Горького, площадь у Триумфальной арки и благоустроенный парк Северного речного вокзала.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"На центральных улицах москвичи смогут полюбоваться инсталляциями с надписью "Москва", оформленными в разнообразной стилистике. Одни, например, выполнены с использованием фотографий красивейших городских мест: территории ВДНХ, парка Зарядье, бульваров и проспектов. Другие сделаны в виде необычных и удобных лавочек для отдыха, третьи украшены живыми цветами.
Оформление Москвы ко Дню города
4 из 7
На центральных улицах москвичи смогут полюбоваться инсталляциями с надписью "Москва", оформленными в разнообразной стилистике. Одни, например, выполнены с использованием фотографий красивейших городских мест: территории ВДНХ, парка Зарядье, бульваров и проспектов. Другие сделаны в виде необычных и удобных лавочек для отдыха, третьи украшены живыми цветами.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"Цветочное оформление также получили пешеходные зоны на Бульварном кольце – здесь установили яркие арки и световые лайтбоксы. Инсталляции с живыми растениями можно увидеть на Чистопрудном бульваре, перед входом на станцию метро "Кропоткинская". В вечернее время на арках будет работать художественная подсветка, которая подчеркнет изысканность оформления.
Оформление Москвы ко Дню города
5 из 7
Цветочное оформление также получили пешеходные зоны на Бульварном кольце – здесь установили яркие арки и световые лайтбоксы. Инсталляции с живыми растениями можно увидеть на Чистопрудном бульваре, перед входом на станцию метро "Кропоткинская". В вечернее время на арках будет работать художественная подсветка, которая подчеркнет изысканность оформления.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"Интересные декорации будут радовать горожан не только в центральной части города, но и в районных парках и скверах. Например, в ландшафтном парке "Южное Бутово" уже появились инсталляции в виде воздушных шаров, в "Певческом поле" оборудовали селфизону под названием "Калейдоскоп". Конструкция выполнена таким образом, что изображение позирующего будет преломляться под разными углами.
Оформление Москвы ко Дню города
6 из 7
Интересные декорации будут радовать горожан не только в центральной части города, но и в районных парках и скверах. Например, в ландшафтном парке "Южное Бутово" уже появились инсталляции в виде воздушных шаров, в "Певческом поле" оборудовали селфизону под названием "Калейдоскоп". Конструкция выполнена таким образом, что изображение позирующего будет преломляться под разными углами.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"Еще одну необычную зону разместили в парке "Сад будущего" – там появилась настоящая гостиная с удобными креслами, расставленными вокруг торшера. В вечернее время инсталляция будет светиться и радовать горожан яркими красками и атмосферой домашнего уюта в городе.
Оформление Москвы ко Дню города
7 из 7
Еще одну необычную зону разместили в парке "Сад будущего" – там появилась настоящая гостиная с удобными креслами, расставленными вокруг торшера. В вечернее время инсталляция будет светиться и радовать горожан яркими красками и атмосферой домашнего уюта в городе.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
 
Фото
 
 
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