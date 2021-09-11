Праздничный марафет: как Москву украсили ко Дню города

© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания" В рамках подготовки к празднованию 874-летия Москвы специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы разработали тематическую концепцию оформления столицы, которая учитывает особенности каждого района и его местоположение. В этом году улицы города украсят свыше 3,2 тысячи декоративных объектов и более двух тысяч флагов. При этом новых украшений специально к празднику город не закупал. Как отметили в КГХ, для оформления используются конструкции, которые горожане уже не первый год видят на площадях и проспектах столицы во время массовых гуляний и фестивалей. Существующие украшения передекорировали и сформировали из них новые ансамбли, чтобы обновить праздничный облик Москвы.