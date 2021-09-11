Праздничный марафет: как Москву украсили ко Дню города

© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"К своему дню рождения Москва, как истинная женщина, наводит красоту: на улицах города появляются тематические конструкции, декорации и флаги. РИА Новости собрало подборку интересных объектов этого года и узнало, куда горожанам стоит заглянуть на праздничных выходных, чтобы оценить необычные украшения вживую.
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К своему дню рождения Москва, как истинная женщина, наводит красоту: на улицах города появляются тематические конструкции, декорации и флаги. РИА Новости собрало подборку интересных объектов этого года и узнало, куда горожанам стоит заглянуть на праздничных выходных, чтобы оценить необычные украшения вживую.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"В рамках подготовки к празднованию 874-летия Москвы специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы разработали тематическую концепцию оформления столицы, которая учитывает особенности каждого района и его местоположение. В этом году улицы города украсят свыше 3,2 тысячи декоративных объектов и более двух тысяч флагов. При этом новых украшений специально к празднику город не закупал. Как отметили в КГХ, для оформления используются конструкции, которые горожане уже не первый год видят на площадях и проспектах столицы во время массовых гуляний и фестивалей. Существующие украшения передекорировали и сформировали из них новые ансамбли, чтобы обновить праздничный облик Москвы.
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В рамках подготовки к празднованию 874-летия Москвы специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы разработали тематическую концепцию оформления столицы, которая учитывает особенности каждого района и его местоположение. В этом году улицы города украсят свыше 3,2 тысячи декоративных объектов и более двух тысяч флагов. При этом новых украшений специально к празднику город не закупал. Как отметили в КГХ, для оформления используются конструкции, которые горожане уже не первый год видят на площадях и проспектах столицы во время массовых гуляний и фестивалей. Существующие украшения передекорировали и сформировали из них новые ансамбли, чтобы обновить праздничный облик Москвы.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"Центральными элементами городского оформления по традиции стали флаги и флаговые конструкции. Их установили на перилах главных московских мостов, в частности на Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Бородинском и Большом Каменном, который недавно открыли после капитального ремонта и комплексной реконструкции. Флагштоки с полотнами также появились вдоль основных городских магистралей, на привокзальных площадях, въездах в город, возле ключевых транспортно-пересадочных узлов. Без оформления не обошлись и знаковые достопримечательности столицы: Поклонная гора, ВДНХ, парк Горького, площадь у Триумфальной арки и благоустроенный парк Северного речного вокзала.
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Центральными элементами городского оформления по традиции стали флаги и флаговые конструкции. Их установили на перилах главных московских мостов, в частности на Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Бородинском и Большом Каменном, который недавно открыли после капитального ремонта и комплексной реконструкции. Флагштоки с полотнами также появились вдоль основных городских магистралей, на привокзальных площадях, въездах в город, возле ключевых транспортно-пересадочных узлов. Без оформления не обошлись и знаковые достопримечательности столицы: Поклонная гора, ВДНХ, парк Горького, площадь у Триумфальной арки и благоустроенный парк Северного речного вокзала.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"На центральных улицах москвичи смогут полюбоваться инсталляциями с надписью "Москва", оформленными в разнообразной стилистике. Одни, например, выполнены с использованием фотографий красивейших городских мест: территории ВДНХ, парка Зарядье, бульваров и проспектов. Другие сделаны в виде необычных и удобных лавочек для отдыха, третьи украшены живыми цветами.
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На центральных улицах москвичи смогут полюбоваться инсталляциями с надписью "Москва", оформленными в разнообразной стилистике. Одни, например, выполнены с использованием фотографий красивейших городских мест: территории ВДНХ, парка Зарядье, бульваров и проспектов. Другие сделаны в виде необычных и удобных лавочек для отдыха, третьи украшены живыми цветами.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"Цветочное оформление также получили пешеходные зоны на Бульварном кольце – здесь установили яркие арки и световые лайтбоксы. Инсталляции с живыми растениями можно увидеть на Чистопрудном бульваре, перед входом на станцию метро "Кропоткинская". В вечернее время на арках будет работать художественная подсветка, которая подчеркнет изысканность оформления.
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Цветочное оформление также получили пешеходные зоны на Бульварном кольце – здесь установили яркие арки и световые лайтбоксы. Инсталляции с живыми растениями можно увидеть на Чистопрудном бульваре, перед входом на станцию метро "Кропоткинская". В вечернее время на арках будет работать художественная подсветка, которая подчеркнет изысканность оформления.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"Интересные декорации будут радовать горожан не только в центральной части города, но и в районных парках и скверах. Например, в ландшафтном парке "Южное Бутово" уже появились инсталляции в виде воздушных шаров, в "Певческом поле" оборудовали селфизону под названием "Калейдоскоп". Конструкция выполнена таким образом, что изображение позирующего будет преломляться под разными углами.
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Интересные декорации будут радовать горожан не только в центральной части города, но и в районных парках и скверах. Например, в ландшафтном парке "Южное Бутово" уже появились инсталляции в виде воздушных шаров, в "Певческом поле" оборудовали селфизону под названием "Калейдоскоп". Конструкция выполнена таким образом, что изображение позирующего будет преломляться под разными углами.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"Еще одну необычную зону разместили в парке "Сад будущего" – там появилась настоящая гостиная с удобными креслами, расставленными вокруг торшера. В вечернее время инсталляция будет светиться и радовать горожан яркими красками и атмосферой домашнего уюта в городе.
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Еще одну необычную зону разместили в парке "Сад будущего" – там появилась настоящая гостиная с удобными креслами, расставленными вокруг торшера. В вечернее время инсталляция будет светиться и радовать горожан яркими красками и атмосферой домашнего уюта в городе.
© Фото : АО "Объединенная энергетическая компания"