https://ria.ru/20210911/moskva-1749633682.html

Посольство Казахстана в России поздравило москвичей с днем города

Посольство Казахстана в России поздравило москвичей с днем города - РИА Новости, 11.09.2021

Посольство Казахстана в России поздравило москвичей с днем города

Посольство Казахстана в России поздравило жителей Москвы с Днем города и назвало российскую столицу одним из красивейших городов мира. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:37

2021-09-11T09:37

2021-09-11T09:37

общество

казахстан

москва

россия

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АЛМА-АТА, 11 сен - РИА Новости. Посольство Казахстана в России поздравило жителей Москвы с Днем города и назвало российскую столицу одним из красивейших городов мира."Это особый праздник, который объединяет всех, кто живет и работает в российской столице. Москва – один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, удивительным притяжением и древней священной простотой", - говорится в сообщении дипмиссии.В поздравлении подчеркивается, что с каждым годом российская столица преображается, городская среда становится более комфортной, совершенствуется транспортная инфраструктура.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.

https://ria.ru/20210911/mtsk-1749616239.html

https://ria.ru/20210910/putin-1749497206.html

казахстан

москва

россия

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общество, казахстан, москва, россия