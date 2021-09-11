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Посольство Казахстана в России поздравило москвичей с днем города
Посольство Казахстана в России поздравило москвичей с днем города - РИА Новости, 11.09.2021
Посольство Казахстана в России поздравило москвичей с днем города
Посольство Казахстана в России поздравило жителей Москвы с Днем города и назвало российскую столицу одним из красивейших городов мира. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T09:37
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общество
казахстан
москва
россия
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АЛМА-АТА, 11 сен - РИА Новости. Посольство Казахстана в России поздравило жителей Москвы с Днем города и назвало российскую столицу одним из красивейших городов мира."Это особый праздник, который объединяет всех, кто живет и работает в российской столице. Москва – один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, удивительным притяжением и древней священной простотой", - говорится в сообщении дипмиссии.В поздравлении подчеркивается, что с каждым годом российская столица преображается, городская среда становится более комфортной, совершенствуется транспортная инфраструктура.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
https://ria.ru/20210911/mtsk-1749616239.html
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общество, казахстан, москва, россия
09:37 11.09.2021
 
Посольство Казахстана в России поздравило москвичей с днем города

Посольство Казахстана в России назвало Москву одним из красивейших городов мира

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова
Вид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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АЛМА-АТА, 11 сен - РИА Новости. Посольство Казахстана в России поздравило жителей Москвы с Днем города и назвало российскую столицу одним из красивейших городов мира.
"Это особый праздник, который объединяет всех, кто живет и работает в российской столице. Москва – один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, удивительным притяжением и древней священной простотой", - говорится в сообщении дипмиссии.
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00:25
В День города проезд по МЦК будет бесплатным
В поздравлении подчеркивается, что с каждым годом российская столица преображается, городская среда становится более комфортной, совершенствуется транспортная инфраструктура.
"И сегодня Первопрестольная органично сочетает в себе историческое наследие с динамизмом современного мегаполиса. Желаем Москве дальнейшего процветания, а ее жителям – здоровья, мира, любви и благополучия!", - отмечается в сообщении посольства.
Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
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Вчера, 12:32
Путин выступит в "Зарядье" по случаю Дня города в Москве
 
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