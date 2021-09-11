https://ria.ru/20210911/korruptsiya-1749702573.html

Талибы побороли коррупцию в Афганистане, заявил российский посол

Талибы побороли коррупцию в Афганистане, заявил российский посол - РИА Новости, 11.09.2021

Талибы побороли коррупцию в Афганистане, заявил российский посол

Запрещенное в России террористическое движение "Талибан"* жесткой рукой побороло коррупцию в Кабуле и в целом по стране, сказал посол России в Афганистане... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T21:12

2021-09-11T21:12

2021-09-11T21:12

захват власти в афганистане талибами

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талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Запрещенное в России террористическое движение "Талибан"* жесткой рукой побороло коррупцию в Кабуле и в целом по стране, сказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов."Что нам говорят простые афганцы: что в Кабуле талибы очень жёсткой рукой побороли коррупцию. И с рыночков, базарчиков… маленьких магазинчиков перестали взимать поборы чиновники. Это в день примерно 500 тысяч долларов", - сказал посол в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20210911/afganistan-1749701628.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, дмитрий жирнов, мохаммад хасан ахунд