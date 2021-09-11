https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749643864.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,12%, в Бурятии и Алтае - 0,14%, в Подмосковье - 0,15%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:39
2021-09-11T11:39
2021-09-11T11:39
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
республика бурятия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,12%, в Бурятии и Алтае - 0,14%, в Подмосковье - 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,12%, 2. Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,14%, 3. Московская область - 0,15%", - говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Москве