https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749643864.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,12%, в Бурятии и Алтае - 0,14%, в Подмосковье - 0,15%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:39

2021-09-11T11:39

2021-09-11T11:39

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

республика бурятия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,12%, в Бурятии и Алтае - 0,14%, в Подмосковье - 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,12%, 2. Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,14%, 3. Московская область - 0,15%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749642848.html

московская область (подмосковье)

москва

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии