https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749643287.html

В России выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.09.2021

В России выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 891, у семи с половиной процентов заразившихся не наблюдаются симптомы, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:33

2021-09-11T11:33

2021-09-11T13:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_0811f4d6196fc03c9ec18c514a3a08d7.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 891, у семи с половиной процентов заразившихся не наблюдаются симптомы, сообщил оперативный штаб.Накануне зарегистрировали 18 341 заболевшего. Темп прироста составил 0,27 процента.Жертвами инфекции стали 796 человек, выздоровели 17 888.Наибольшее число пациентов в Москве — 1940 (накануне было 1566), Санкт-Петербурге — 1629, Подмосковье — 645; наименьшее в Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке — 16, в Магаданской области — 23.Всего за время пандемии в стране выявили 7 121 516 случаев заболевания, из них 191 961 с летальным исходом, 6 375 160 человек выздоровели.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило эту отметку. Более 4,6 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии