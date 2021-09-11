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В России выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.09.2021
В России выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 891, у семи с половиной процентов заразившихся не наблюдаются симптомы, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:33
2021-09-11T11:33
2021-09-11T13:33
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 891, у семи с половиной процентов заразившихся не наблюдаются симптомы, сообщил оперативный штаб.Накануне зарегистрировали 18 341 заболевшего. Темп прироста составил 0,27 процента.Жертвами инфекции стали 796 человек, выздоровели 17 888.Наибольшее число пациентов в Москве — 1940 (накануне было 1566), Санкт-Петербурге — 1629, Подмосковье — 645; наименьшее в Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке — 16, в Магаданской области — 23.Всего за время пандемии в стране выявили 7 121 516 случаев заболевания, из них 191 961 с летальным исходом, 6 375 160 человек выздоровели.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило эту отметку. Более 4,6 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 11.09.2021 (обновлено: 13:33 11.09.2021)
В России выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусом
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Число случаев COVID-19 в России
за сутки выросло на 18 891, у семи с половиной процентов заразившихся не наблюдаются симптомы, сообщил оперативный штаб.
Накануне зарегистрировали 18 341 заболевшего. Темп прироста составил 0,27 процента.
Жертвами инфекции стали 796 человек, выздоровели 17 888.
Наибольшее число пациентов в Москве — 1940 (накануне было 1566), Санкт-Петербурге — 1629, Подмосковье — 645; наименьшее в Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке — 16, в Магаданской области — 23.
Всего за время пандемии в стране выявили 7 121 516 случаев заболевания, из них 191 961 с летальным исходом, 6 375 160 человек выздоровели.
В мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса
, их число уже превысило эту отметку. Более 4,6 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
и Бразилии
. Россия занимает в этом списке пятое место.