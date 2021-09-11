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В Москве выявили 1940 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1940 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.09.2021
В Москве выявили 1940 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1940, Санкт-Петербурге - 1629 и Подмосковье - 645, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:32
2021-09-11T11:32
2021-09-11T11:32
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1940, Санкт-Петербурге - 1629 и Подмосковье - 645, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1940, 2. Санкт-Петербург - 1629, 3. Московская область - 645", - говорится в сообщении.Меньше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Магаданской области - 23, Чукотском АО - 16 и Ненецком АО - 12.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1940 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 1940 новых случаев заражения коронавирусом