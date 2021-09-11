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Жильцам дома под Ельцом, где взорвался газ, помогут восстановить документы
Жильцам дома под Ельцом, где взорвался газ, помогут восстановить документы - РИА Новости, 11.09.2021
Жильцам дома под Ельцом, где взорвался газ, помогут восстановить документы
Полиция окажет помощь в восстановлении документов жителям дома в поселке Солидарность под Ельцом в Липецкой области, где взорвался бытовой газ, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T06:56
2021-09-11T06:56
2021-09-11T07:02
происшествия
елец
липецкая область
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Полиция окажет помощь в восстановлении документов жителям дома в поселке Солидарность под Ельцом в Липецкой области, где взорвался бытовой газ, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. По данным МЧС РФ, пострадали семь человек, из которых один погиб. Ведутся поиски трех человек, которые могут находиться под завалами.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
https://ria.ru/20210911/vzryv-1749620480.html
елец
липецкая область
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происшествия, елец, липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом
06:56 11.09.2021 (обновлено: 07:02 11.09.2021)
Жильцам дома под Ельцом, где взорвался газ, помогут восстановить документы
Полиция поможет восстановить документов жильцам дома под Ельцом, где взорвался бытовой газ