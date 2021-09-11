05:58 11.09.2021 (обновлено: 06:59 11.09.2021)
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек из-за взрыва газа в доме под Ельцом
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели двух человек из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой области, сообщается на сайте регионального СК.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке, и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Поиски людей под завалами продолжаются.
"По факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Под завалами были обнаружены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. По предварительным данным, причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома.
Добавляется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Продолжается поисковая работа.