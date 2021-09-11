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СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели двух человек из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T05:58
2021-09-11T06:59
происшествия
елец
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели двух человек из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой области, сообщается на сайте регионального СК.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке, и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Поиски людей под завалами продолжаются."По факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Под завалами были обнаружены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. По предварительным данным, причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома.Добавляется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Продолжается поисковая работа.
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елец
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происшествия, елец, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме под ельцом
05:58 11.09.2021 (обновлено: 06:59 11.09.2021)
 
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек из-за взрыва газа в доме под Ельцом

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели двух человек из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой области, сообщается на сайте регионального СК.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке, и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Поиски людей под завалами продолжаются.
"По факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Под завалами были обнаружены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. По предварительным данным, причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома.
Добавляется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Продолжается поисковая работа.
На месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом
04:33
Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
 
ПроисшествияЕлецЛипецкая областьСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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