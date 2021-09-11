https://ria.ru/20210911/delo-1749624288.html

СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом

СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021

СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели двух человек из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T05:58

2021-09-11T05:58

2021-09-11T06:59

происшествия

елец

липецкая область

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели двух человек из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой области, сообщается на сайте регионального СК.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке, и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. Поиски людей под завалами продолжаются."По факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Под завалами были обнаружены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. По предварительным данным, причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома.Добавляется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Продолжается поисковая работа.

https://ria.ru/20210911/zavaly-1749622451.html

елец

липецкая область

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происшествия, елец, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме под ельцом