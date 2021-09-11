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Байден призвал США к единству в годовщину терактов 11 сентября

Байден призвал США к единству в годовщину терактов 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021

Байден призвал США к единству в годовщину терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден призвал американцев к единству в двадцатую годовщину терактов 11 сентября 2001 года. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:17

2021-09-11T09:17

2021-09-11T09:17

в мире

сша

джо байден

теракты 11 сентября (2001)

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американцев к единству в двадцатую годовщину терактов 11 сентября 2001 года."Спустя 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и воздаем дань уважения тем, кто рисковал своими жизнями и тем, кто отдал их. Как мы убедились в последующие дни, единство - это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кем мы являемся, и нам нельзя забывать об этом", - написал Байден на своей странице в Twitter.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, теракты 11 сентября (2001)