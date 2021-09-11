https://ria.ru/20210911/afganistan-1749701628.html

Талибы пообещали афганским врачам зарплату, равную трем тысячам рублей

Талибы пообещали афганским врачам зарплату, равную трем тысячам рублей - РИА Новости, 11.09.2021

Талибы пообещали афганским врачам зарплату, равную трем тысячам рублей

Ситуация в Афганистане тяжелая, талибы (движение *Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) просят врачей выйти на работу, гарантируя, в пересчете... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T21:00

2021-09-11T21:00

2021-09-11T21:00

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ситуация в Афганистане тяжелая, талибы (движение *Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) просят врачей выйти на работу, гарантируя, в пересчете на рубли, зарплату три тысячи рублей в месяц, сказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."То, что Запад заморозил финансовые активы Афганистана, а при правительстве Гани (бежавшего президента - ред.) три четверти бюджета формировалось за счет западной помощи, вот, соответственно, значит, делим на это и получаем, что жизненный уровень должен упасть в четыре раза. Талибы сейчас просят врачей выйти на работу. Насколько мы слышали от этих афганских врачей, они им гарантируют, в перерасчете на наши деньги, три тысячи рублей в месяц зарплату. Ситуация тяжелая", - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210910/afganistan-1749570762.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, дмитрий жирнов, мохаммад хасан ахунд