https://ria.ru/20210911/afganistan-1749631357.html

Медведев предупредил об угрозе миграционного кризиса из-за Афганистана

Медведев предупредил об угрозе миграционного кризиса из-за Афганистана - РИА Новости, 11.09.2021

Медведев предупредил об угрозе миграционного кризиса из-за Афганистана

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил об угрозе нового витка миграционного кризиса для России и стран Центральной Азии из-за ситуации в... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:06

2021-09-11T09:06

2021-09-11T09:06

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил об угрозе нового витка миграционного кризиса для России и стран Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане и заявил о важности обеспечения безопасности России и стран ОДКБ."До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасения в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии", - говорится в статье Медведева, опубликованной на сайте "Газета.ру"."Наша главная задача — обеспечить не только собственную безопасность, но и безопасность союзников по ОДКБ. В противном случае последствия афганского конфликта могут проявиться на территории сопредельных с нами государств", - подчеркивает Медведев.По его словам, в первую очередь речь идет о противодействии терроризму, который за двадцать лет никуда не исчез.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/afganistan-1749558372.html

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в мире, оон, талибан, европа, афганистан, одкб, дмитрий медведев, россия, мохаммад хасан ахунд