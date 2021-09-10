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От совы до льва: центр реабилитации диких животных

От совы до льва: центр реабилитации диких животных - РИА Новости, 10.09.2021

От совы до льва: центр реабилитации диких животных

В центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы более 500 особей разного вида. Большинство из них – жертвы жестокости человека. Кого-то выбросили за ненадобностью, кого-то изъяли у недобросовестных хозяев.

2021-09-10T10:22

2021-09-10T10:22

2021-09-10T10:22

видео

животные

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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Здесь можно встретить льва, тигра, верблюдов, енотов – все они мирно сосуществуют с друг другом. Они живут в вольерах и загонах на территории в четыре гектара. У каждого питомца своя история. Многие после передержки и реабилитации отправятся на волю, некоторые уедут в зоопарк, а для кого-то центр станет домом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

От совы до льва: центр реабилитации диких животных В центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы более 500 особей разного вида. Большинство из них – жертвы жестокости человека. Кого-то выбросили за ненадобностью, кого-то изъяли у недобросовестных хозяев. Здесь можно встретить льва, тигра, верблюдов, енотов – все они мирно сосуществуют с друг другом. Они живут в вольерах и загонах на территории в четыре гектара. У каждого питомца своя история. Многие после передержки и реабилитации отправятся на волю, некоторые уедут в зоопарк, а для кого-то центр станет домом. 2021-09-10T10:22 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, животные, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, видео