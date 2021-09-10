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От совы до льва: центр реабилитации диких животных
От совы до льва: центр реабилитации диких животных - РИА Новости, 10.09.2021
От совы до льва: центр реабилитации диких животных
В центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы более 500 особей разного вида. Большинство из них – жертвы жестокости человека. Кого-то выбросили за ненадобностью, кого-то изъяли у недобросовестных хозяев.
2021-09-10T10:22
2021-09-10T10:22
2021-09-10T10:22
видео
животные
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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Здесь можно встретить льва, тигра, верблюдов, енотов – все они мирно сосуществуют с друг другом. Они живут в вольерах и загонах на территории в четыре гектара. У каждого питомца своя история. Многие после передержки и реабилитации отправятся на волю, некоторые уедут в зоопарк, а для кого-то центр станет домом.
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РИА Новости
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От совы до льва: центр реабилитации диких животных
В центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы более 500 особей разного вида. Большинство из них – жертвы жестокости человека. Кого-то выбросили за ненадобностью, кого-то изъяли у недобросовестных хозяев.
Здесь можно встретить льва, тигра, верблюдов, енотов – все они мирно сосуществуют с друг другом. Они живут в вольерах и загонах на территории в четыре гектара.
У каждого питомца своя история. Многие после передержки и реабилитации отправятся на волю, некоторые уедут в зоопарк, а для кого-то центр станет домом.
2021-09-10T10:22
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PT2M24S
РИА Новости
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видео, животные, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, видео
От совы до льва: центр реабилитации диких животных
В центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы более 500 особей разного вида. Большинство из них – жертвы жестокости человека. Кого-то выбросили за ненадобностью, кого-то изъяли у недобросовестных хозяев.