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Хорошие новости
https://ria.ru/20210910/zdravookhranenie-1749534761.html
Голикова рассказала о модернизации здравоохранения
Голикова рассказала о модернизации здравоохранения - РИА Новости, 10.09.2021
Голикова рассказала о модернизации здравоохранения
Модернизацию инфекционной службы в России могут начать с 2022 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Мордовию. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:03
2021-09-10T21:43
общество
здравоохранение
татьяна голикова
здоровье - общество
здоровье
республика мордовия
россия
хорошие новости
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САРАНСК, 10 сен — РИА Новости. Модернизацию инфекционной службы в России могут начать с 2022 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Мордовию.Она отметила, что сейчас этим проектом занимаются Министерство здравоохранения, Минфин и "другие коллеги".В ближайшее время будут отрабатываться регионы, готовые к реализации проекта; описывается механизм для выстраивания инфекционных отделений, добавила она."Очень надеюсь, что начнут с 2022 года реализовывать", — добавила Голикова.Вице-премьер напомнила о том, что в России запущен проект модернизации первичного звена здравоохранения."Продолжаться он будет до 2025 года включительно. Если даже к этому моменту мы будем понимать или в процессе будем понимать, что срок надо продлить или дополнительно увеличить ассигнования, мы к этому готовы", — сказала она."Было принято решение президентом, чтобы до 2024 года мы выделили на цели развития медицинской реабилитации 60 миллиардов рублей и еще потом дополнительно 40 миллиардов рублей после 2024-го", — добавила Голикова.
https://ria.ru/20210824/zdravookhranenie-1747097581.html
https://ria.ru/20210910/meditsina-1749452570.html
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общество, здравоохранение, татьяна голикова, здоровье - общество, здоровье, республика мордовия, россия
15:03 10.09.2021 (обновлено: 21:43 10.09.2021)
 
Голикова рассказала о модернизации здравоохранения

Вице-премьер Голикова: на развитие медицинской реабилитации выделят 60 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАНСК, 10 сен — РИА Новости. Модернизацию инфекционной службы в России могут начать с 2022 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Мордовию.
Она отметила, что сейчас этим проектом занимаются Министерство здравоохранения, Минфин и "другие коллеги".
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В ближайшее время будут отрабатываться регионы, готовые к реализации проекта; описывается механизм для выстраивания инфекционных отделений, добавила она.
"Очень надеюсь, что начнут с 2022 года реализовывать", — добавила Голикова.
Вице-премьер напомнила о том, что в России запущен проект модернизации первичного звена здравоохранения.
"Продолжаться он будет до 2025 года включительно. Если даже к этому моменту мы будем понимать или в процессе будем понимать, что срок надо продлить или дополнительно увеличить ассигнования, мы к этому готовы", — сказала она.
"Было принято решение президентом, чтобы до 2024 года мы выделили на цели развития медицинской реабилитации 60 миллиардов рублей и еще потом дополнительно 40 миллиардов рублей после 2024-го", — добавила Голикова.
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