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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210910/zasukha-1749578827.html
Минниханов попросил правительство поддержать АПК в связи с засухой
Минниханов попросил правительство поддержать АПК в связи с засухой - РИА Новости, 10.09.2021
Минниханов попросил правительство поддержать АПК в связи с засухой
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к федеральному правительству с просьбой оказать поддержку агропромышленному комплексу в связи с засухой,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:00
2021-09-10T18:04
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
правительство рф
дмитрий чернышенко
россия
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КАЗАНЬ, 10 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к федеральному правительству с просьбой оказать поддержку агропромышленному комплексу в связи с засухой, сообщает пресс-служба главы республики.Минниханов в пятницу по видеосвязи принял участие в совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко по вопросу социально-экономического развития субъектов Приволжского федерального округа. В ходе выступления Минниханов отметил, что этим летом ряд регионов ПФО, в том числе и Татарстан, серьезно пострадали от засухи."Последний раз такая засуха была в 2010 году, в этом ситуация повторилась. Мы сделали все, чтобы сохранить урожай. Если в засушливом 2010-м удалось собрать лишь 700 тысяч тонн зерна, то в текущем году ожидаем 2,5 миллиона тонн вместе с кукурузой. Но этого явно недостаточно", - приводит слова Минниханова пресс-служба.Глава республики подчеркнул, что аномальная жара больно ударила как по крупным, так и по малым хозяйствам. С серьезными трудностями столкнулись и личные подворья, которым также необходимо помогать.Минниханов попросил Чернышенко поднять данную тему на правительственном уровне и оказать поддержку регионам, пострадавшим от засухи. "Этот вопрос надо бы отдельно рассмотреть на правительстве и оказать поддержку как частным подворьям, так и хозяйствам. Такие ситуации за все время моей работы были в 2010 году и в этом году. Я бы просил оказать поддержку в этом вопросе", - сказал глава Татарстана.В июне этого года режим ЧС из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений был объявлен в 38 из 43 районов Татарстана. По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, количество осадков на территории республики выпало незначительное, похожие ситуации отмечались в 1989, 1998 и 2010 годах. В подавляющем большинстве районов отмечались суховей, почвенная и атмосферная засуха. Отсутствие продуктивных дождей поставило под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур.
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республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, правительство рф, дмитрий чернышенко, россия
18:00 10.09.2021 (обновлено: 18:04 10.09.2021)
 

Минниханов попросил правительство поддержать АПК в связи с засухой

© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкЗаготовка кормов
Заготовка кормов - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Насыров
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КАЗАНЬ, 10 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к федеральному правительству с просьбой оказать поддержку агропромышленному комплексу в связи с засухой, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов в пятницу по видеосвязи принял участие в совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко по вопросу социально-экономического развития субъектов Приволжского федерального округа. В ходе выступления Минниханов отметил, что этим летом ряд регионов ПФО, в том числе и Татарстан, серьезно пострадали от засухи.
"Последний раз такая засуха была в 2010 году, в этом ситуация повторилась. Мы сделали все, чтобы сохранить урожай. Если в засушливом 2010-м удалось собрать лишь 700 тысяч тонн зерна, то в текущем году ожидаем 2,5 миллиона тонн вместе с кукурузой. Но этого явно недостаточно", - приводит слова Минниханова пресс-служба.
Глава республики подчеркнул, что аномальная жара больно ударила как по крупным, так и по малым хозяйствам. С серьезными трудностями столкнулись и личные подворья, которым также необходимо помогать.
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Минниханов попросил Чернышенко поднять данную тему на правительственном уровне и оказать поддержку регионам, пострадавшим от засухи. "Этот вопрос надо бы отдельно рассмотреть на правительстве и оказать поддержку как частным подворьям, так и хозяйствам. Такие ситуации за все время моей работы были в 2010 году и в этом году. Я бы просил оказать поддержку в этом вопросе", - сказал глава Татарстана.
В июне этого года режим ЧС из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений был объявлен в 38 из 43 районов Татарстана. По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, количество осадков на территории республики выпало незначительное, похожие ситуации отмечались в 1989, 1998 и 2010 годах. В подавляющем большинстве районов отмечались суховей, почвенная и атмосферная засуха. Отсутствие продуктивных дождей поставило под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур.

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