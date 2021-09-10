https://ria.ru/20210910/zasukha-1749578827.html

Минниханов попросил правительство поддержать АПК в связи с засухой

Минниханов попросил правительство поддержать АПК в связи с засухой - РИА Новости, 10.09.2021

Минниханов попросил правительство поддержать АПК в связи с засухой

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к федеральному правительству с просьбой оказать поддержку агропромышленному комплексу в связи с засухой,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:00

2021-09-10T18:00

2021-09-10T18:04

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

правительство рф

дмитрий чернышенко

россия

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КАЗАНЬ, 10 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к федеральному правительству с просьбой оказать поддержку агропромышленному комплексу в связи с засухой, сообщает пресс-служба главы республики.Минниханов в пятницу по видеосвязи принял участие в совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко по вопросу социально-экономического развития субъектов Приволжского федерального округа. В ходе выступления Минниханов отметил, что этим летом ряд регионов ПФО, в том числе и Татарстан, серьезно пострадали от засухи."Последний раз такая засуха была в 2010 году, в этом ситуация повторилась. Мы сделали все, чтобы сохранить урожай. Если в засушливом 2010-м удалось собрать лишь 700 тысяч тонн зерна, то в текущем году ожидаем 2,5 миллиона тонн вместе с кукурузой. Но этого явно недостаточно", - приводит слова Минниханова пресс-служба.Глава республики подчеркнул, что аномальная жара больно ударила как по крупным, так и по малым хозяйствам. С серьезными трудностями столкнулись и личные подворья, которым также необходимо помогать.Минниханов попросил Чернышенко поднять данную тему на правительственном уровне и оказать поддержку регионам, пострадавшим от засухи. "Этот вопрос надо бы отдельно рассмотреть на правительстве и оказать поддержку как частным подворьям, так и хозяйствам. Такие ситуации за все время моей работы были в 2010 году и в этом году. Я бы просил оказать поддержку в этом вопросе", - сказал глава Татарстана.В июне этого года режим ЧС из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений был объявлен в 38 из 43 районов Татарстана. По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, количество осадков на территории республики выпало незначительное, похожие ситуации отмечались в 1989, 1998 и 2010 годах. В подавляющем большинстве районов отмечались суховей, почвенная и атмосферная засуха. Отсутствие продуктивных дождей поставило под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур.

https://ria.ru/20210609/gruppa-1736343226.html

https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, правительство рф, дмитрий чернышенко, россия