https://ria.ru/20210910/vybory-2021-1749493762.html

Онлайн-конференция сенатора РФ Андрея Климова о выборах в Госдуму

Онлайн-конференция сенатора РФ Андрея Климова о выборах в Госдуму - РИА Новости, 10.09.2021

Онлайн-конференция сенатора РФ Андрея Климова о выборах в Госдуму

РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:20

2021-09-10T12:20

2021-09-10T17:01

анонсы

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13 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция сенатора РФ, члена Комитета по международным делам Совета Федерации Андрея КЛИМОВА в формате видеомоста Москва - Ереван - Нур-Султан - Бишкек на тему: "Русский мир накануне выборов в Государственную Думу РФ. Неделя до единого дня голосования".Задать вопросКакие вызовы стоят перед русским миром в преддверии голосования? Каковы особенности выборов за рубежом? Какие новые права и возможности получили сограждане после принятия поправок в Конституцию РФ?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы