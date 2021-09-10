12:20 10.09.2021 (обновлено: 17:01 10.09.2021)
Онлайн-конференция сенатора РФ Андрея Климова о выборах в Госдуму
13 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция сенатора РФ, члена Комитета по международным делам Совета Федерации Андрея КЛИМОВА в формате видеомоста Москва - Ереван - Нур-Султан - Бишкек на тему: "Русский мир накануне выборов в Государственную Думу РФ. Неделя до единого дня голосования".
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Какие вызовы стоят перед русским миром в преддверии голосования? Каковы особенности выборов за рубежом? Какие новые права и возможности получили сограждане после принятия поправок в Конституцию РФ?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Какие вызовы стоят перед русским миром в преддверии голосования? Каковы особенности выборов за рубежом? Какие новые права и возможности получили сограждане после принятия поправок в Конституцию РФ?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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