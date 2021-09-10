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Пользователи ВКонтакте рассказали, собираются ли они покупать недвижимость
Пользователи ВКонтакте рассказали, собираются ли они покупать недвижимость - РИА Новости, 10.09.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, собираются ли они покупать недвижимость
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:13
2021-09-10T16:13
вконтакте
жилье
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, собираются ли они приобретать в ближайшее время недвижимость, ведь впервые за год цены на жилье заметно снизились.Варианты ответа были: да, за наличный расчет; да, в ипотеку; пока нет, подожду снижения цен. Также можно было ответить, что пользователь вообще не планирует такую покупку.В итоге большинство подписчиков ответили, что недвижимость приобретать не собираются. Так проголосовали 42% опрошенных. На втором месте оказались те, кто ждет еще большего снижения цен — почти 30% проголосовавших.В комментариях некоторые пользователи заметили, что считают аренду жилья более выгодным вариантом. Многие отметили, что существенного спада цен на недвижимость не заметили.
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вконтакте, жилье
16:13 10.09.2021
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, собираются ли они покупать недвижимость

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, собираются ли они приобретать в ближайшее время недвижимость, ведь впервые за год цены на жилье заметно снизились.
Варианты ответа были: да, за наличный расчет; да, в ипотеку; пока нет, подожду снижения цен. Также можно было ответить, что пользователь вообще не планирует такую покупку.
В итоге большинство подписчиков ответили, что недвижимость приобретать не собираются. Так проголосовали 42% опрошенных. На втором месте оказались те, кто ждет еще большего снижения цен — почти 30% проголосовавших.
В комментариях некоторые пользователи заметили, что считают аренду жилья более выгодным вариантом. Многие отметили, что существенного спада цен на недвижимость не заметили.
 
ВКонтактеЖилье
 
 
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