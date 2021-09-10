https://ria.ru/20210910/vkontakte-1749554302.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, собираются ли они покупать недвижимость

Пользователи ВКонтакте рассказали, собираются ли они покупать недвижимость - РИА Новости, 10.09.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, собираются ли они покупать недвижимость

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:13

2021-09-10T16:13

2021-09-10T16:13

вконтакте

жилье

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, собираются ли они приобретать в ближайшее время недвижимость, ведь впервые за год цены на жилье заметно снизились.Варианты ответа были: да, за наличный расчет; да, в ипотеку; пока нет, подожду снижения цен. Также можно было ответить, что пользователь вообще не планирует такую покупку.В итоге большинство подписчиков ответили, что недвижимость приобретать не собираются. Так проголосовали 42% опрошенных. На втором месте оказались те, кто ждет еще большего снижения цен — почти 30% проголосовавших.В комментариях некоторые пользователи заметили, что считают аренду жилья более выгодным вариантом. Многие отметили, что существенного спада цен на недвижимость не заметили.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вконтакте, жилье