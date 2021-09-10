https://ria.ru/20210910/ukraina-1749503181.html

США расширят помощь Киеву против "агрессии России", заявил посол Украины

США расширят помощь Киеву против "агрессии России", заявил посол Украины - РИА Новости, 10.09.2021

США расширят помощь Киеву против "агрессии России", заявил посол Украины

США активно помогают Киеву противостоять "российской агрессии", эта помощь будет расширяться, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:52

2021-09-10T12:52

2021-09-10T12:52

в мире

киев

сша

джо байден

верховная рада украины

оксана маркарова

россия

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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. США активно помогают Киеву противостоять "российской агрессии", эта помощь будет расширяться, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.Ранее Зеленский посетил США с официальным визитом, 1 сентября он встретился с президентом Джо Байденом. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи. Зеленский заявил после переговоров Байденом, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова"."США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что помощь будет расширяться", - заявила Маркарова в интервью изданию "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").По ее словам, США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны и договорились об углублении взаимодействия в сфере обороны в Черноморском регионе.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210910/soyuznik-1749445091.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, джо байден, верховная рада украины, оксана маркарова, россия