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США расширят помощь Киеву против "агрессии России", заявил посол Украины
США расширят помощь Киеву против "агрессии России", заявил посол Украины - РИА Новости, 10.09.2021
США расширят помощь Киеву против "агрессии России", заявил посол Украины
США активно помогают Киеву противостоять "российской агрессии", эта помощь будет расширяться, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:52
2021-09-10T12:52
в мире
киев
сша
джо байден
верховная рада украины
оксана маркарова
россия
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. США активно помогают Киеву противостоять "российской агрессии", эта помощь будет расширяться, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.Ранее Зеленский посетил США с официальным визитом, 1 сентября он встретился с президентом Джо Байденом. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи. Зеленский заявил после переговоров Байденом, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова"."США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что помощь будет расширяться", - заявила Маркарова в интервью изданию "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").По ее словам, США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны и договорились об углублении взаимодействия в сфере обороны в Черноморском регионе.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, киев, сша, джо байден, верховная рада украины, оксана маркарова, россия
12:52 10.09.2021
 
США расширят помощь Киеву против "агрессии России", заявил посол Украины

Украинский посол: США расширят помощь Киеву для противостояния "российской агрессии"

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. США активно помогают Киеву противостоять "российской агрессии", эта помощь будет расширяться, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.
Ранее Зеленский посетил США с официальным визитом, 1 сентября он встретился с президентом Джо Байденом. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи. Зеленский заявил после переговоров Байденом, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова".
"США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что помощь будет расширяться", - заявила Маркарова в интервью изданию "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").
По ее словам, США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны и договорились об углублении взаимодействия в сфере обороны в Черноморском регионе.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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