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Россия и Белоруссия договорились унифицировать законы в сфере туризма
Россия и Белоруссия договорились унифицировать законы в сфере туризма - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и Белоруссия договорились унифицировать законы в сфере туризма
Россия и Белоруссия договорились об унификации законодательства в сфере туризма, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:56
2021-09-10T13:56
2021-09-10T13:56
туризм
белоруссия
минск
михаил мишустин
новости - туризм
россия
роман головченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились об унификации законодательства в сфере туризма, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства."Стороны договорились о гармонизации стратегий развития туризма, норм деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, о создании общих правил информирования о стандартизации качества гостиничных услуг", - говорится в документе.Как отмечается в заявлении, будут унифицированы предоставляемые туристам гарантии при оказании туристических услуг, требования для ведения туристической деятельности в части финансовой ответственности туроператора, а также обеспечена защита прав туриста при невозможности исполнения туроператором обязательств по оказанию туристических услуг.
https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749514937.html
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белоруссия, минск, михаил мишустин, новости - туризм, россия, роман головченко
Россия и Белоруссия договорились унифицировать законы в сфере туризма
Россия и Белоруссия договорились унифицировать законодательство в сфере туризма