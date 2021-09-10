https://ria.ru/20210910/turizm-1749519121.html

Россия и Белоруссия договорились унифицировать законы в сфере туризма

Россия и Белоруссия договорились унифицировать законы в сфере туризма - РИА Новости, 10.09.2021

Россия и Белоруссия договорились унифицировать законы в сфере туризма

Россия и Белоруссия договорились об унификации законодательства в сфере туризма, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:56

2021-09-10T13:56

2021-09-10T13:56

туризм

белоруссия

минск

михаил мишустин

новости - туризм

россия

роман головченко

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились об унификации законодательства в сфере туризма, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства."Стороны договорились о гармонизации стратегий развития туризма, норм деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, о создании общих правил информирования о стандартизации качества гостиничных услуг", - говорится в документе.Как отмечается в заявлении, будут унифицированы предоставляемые туристам гарантии при оказании туристических услуг, требования для ведения туристической деятельности в части финансовой ответственности туроператора, а также обеспечена защита прав туриста при невозможности исполнения туроператором обязательств по оказанию туристических услуг.

https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749514937.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, михаил мишустин, новости - туризм, россия, роман головченко