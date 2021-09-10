https://ria.ru/20210910/tseremoniya-1749453452.html

В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021

В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T07:28

2021-09-10T07:28

2021-09-10T13:00

справки

владимир путин

александр мельников

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина, передает корреспондент РИА Новости.Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды Евгения Зиничева.Отдать дань памяти и уважения Зиничеву пришло множество людей, многие не скрывают слез.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.

https://ria.ru/20210910/zinichev-1749433368.html

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справки, владимир путин, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев