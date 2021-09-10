https://ria.ru/20210910/truboprovod-1749525615.html
Оператор "Северного потока — 2" показал, как достроили трубопровод
Оператор "Северного потока — 2" показал, как достроили трубопровод - РИА Новости, 10.09.2021
Оператор "Северного потока — 2" показал, как достроили трубопровод
Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG показал, как достраивали газопровод. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:56
2021-09-10T14:56
2021-09-10T17:05
экономика
газпром
северный поток — 2
в мире
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG показал, как достраивали газопровод.В опубликованном компанией ролике видно, что участки трубы, которая идет из вод Германии и Дании, подняли на поверхность Балтийского моря, а затем сварили. После этого их опустили на дно.Мощность двух ниток "Северного потока — 2" составляет 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года.Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к строительству, в результате чего оно замедлилось почти на год. При этом активную поддержку газопроводу оказывали Германия и Австрия.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-09-10T14:56
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-10T14:56
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РИА Новости
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экономика, газпром, северный поток — 2, в мире, nord stream 2 ag
14:56 10.09.2021 (обновлено: 17:05 10.09.2021)
Оператор "Северного потока — 2" показал, как достроили трубопровод
Опубликовано видео завершения строительства "Северного потока — 2"