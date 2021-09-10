https://ria.ru/20210910/teatr-1749610019.html
Более 700 миллионов рублей направят на ремонт театра в Белгороде
Более 700 миллионов рублей направят на ремонт театра в Белгороде - РИА Новости, 10.09.2021
Более 700 миллионов рублей направят на ремонт театра в Белгороде
Свыше 700 миллионов рублей планируется направить на капитальный ремонт театра им. М.С. Щепкина в Белгороде, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T22:24
2021-09-10T22:24
2021-09-10T22:25
белгородская область
искусство
белгород
белгородская область
ремонт
театр
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Свыше 700 миллионов рублей планируется направить на капитальный ремонт театра им. М.С. Щепкина в Белгороде, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Гладков на празднике в честь 85-летия театра.По информации правительства региона, капитального ремонта в здании театра не было 20 лет, и во время осадков крыша в некоторых местах сильно протекает. Устарели вентиляция, сантехника, электрика и приборы освещения сцены. Причем, как отмечают власти, на имеющиеся у театра прожекторы купить лампы уже нельзя, их перестали выпускать."Говорят, театр начинается с вешалки. Сегодня для меня он начался с осмотра подвала и крыши, потому что сомневался в необходимости ремонта. Снаружи здание выглядит хорошо, фойе и зал тоже. Но оказалось, что проблем действительно много. Принял решение внести в план на следующий год капремонт театра. Сумма нужна не маленькая, более 700 миллионов рублей. Надеюсь, что здание и сцена заиграют новыми красками, современными. Это позволит еще больше раскрыться талантам режиссеров-постановщиков и актеров", - сказал Гладков.Как сообщает пресс-служба облправительства, новость о ремонте театра в зрительном зале встретили аплодисментами.Гладков возложил цветы к памятнику Щепкину, поздравил актерский состав и зрителей с началом театрального сезона и 85-летием театра, вручил награды артистам."Работаю напротив вас, постоянно вижу этот замечательный фасад, эту красоту, и внутри возникает чувство гордости за нашу область. После первого же посещения спектакля влюбился в вашу игру, в режиссуру, в этот театр. Вижу, как белгородцы любят свой театр, и сделаю всё для того, чтобы помочь. С праздником, друзья! Счастья, добра, мира, творческого вдохновения и любви!" - обратился к присутствующим Гладков.В свою очередь, директор театра Виктор Слободчук поблагодарил главу области за поддержку и пообещал, что белгородский театр имени Щепкина будет стремиться стать театральным брендом России.
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искусство, белгород, белгородская область, ремонт, театр, россия, вячеслав гладков
22:24 10.09.2021 (обновлено: 22:25 10.09.2021)
Более 700 миллионов рублей направят на ремонт театра в Белгороде
Глава Белгородской области Гладков: на ремонт театра направят более 700 миллионов рублей
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости.
Свыше 700 миллионов рублей планируется направить на капитальный ремонт театра им. М.С. Щепкина в Белгороде, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Гладков
на празднике в честь 85-летия театра.
По информации правительства региона, капитального ремонта в здании театра не было 20 лет, и во время осадков крыша в некоторых местах сильно протекает. Устарели вентиляция, сантехника, электрика и приборы освещения сцены. Причем, как отмечают власти, на имеющиеся у театра прожекторы купить лампы уже нельзя, их перестали выпускать.
"Говорят, театр начинается с вешалки. Сегодня для меня он начался с осмотра подвала и крыши, потому что сомневался в необходимости ремонта. Снаружи здание выглядит хорошо, фойе и зал тоже. Но оказалось, что проблем действительно много. Принял решение внести в план на следующий год капремонт театра. Сумма нужна не маленькая, более 700 миллионов рублей. Надеюсь, что здание и сцена заиграют новыми красками, современными. Это позволит еще больше раскрыться талантам режиссеров-постановщиков и актеров", - сказал Гладков.
Как сообщает пресс-служба облправительства, новость о ремонте театра в зрительном зале встретили аплодисментами.
Гладков возложил цветы к памятнику Щепкину, поздравил актерский состав и зрителей с началом театрального сезона и 85-летием театра, вручил награды артистам.
"Работаю напротив вас, постоянно вижу этот замечательный фасад, эту красоту, и внутри возникает чувство гордости за нашу область. После первого же посещения спектакля влюбился в вашу игру, в режиссуру, в этот театр. Вижу, как белгородцы любят свой театр, и сделаю всё для того, чтобы помочь. С праздником, друзья! Счастья, добра, мира, творческого вдохновения и любви!" - обратился к присутствующим Гладков.
В свою очередь, директор театра Виктор Слободчук поблагодарил главу области за поддержку и пообещал, что белгородский театр имени Щепкина будет стремиться стать театральным брендом России
.
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