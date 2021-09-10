Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/svalki-1749455264.html
В РЭО назвали округа, которые не подготовили документы на ликвидацию свалок
В РЭО назвали округа, которые не подготовили документы на ликвидацию свалок - РИА Новости, 10.09.2021
В РЭО назвали округа, которые не подготовили документы на ликвидацию свалок
Документы на ликвидацию 44 городских свалок в рамках программы "Чистая страна" не подготовили восемь федеральных округов, сообщил в своем докладе глава... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:12
2021-09-10T08:12
общество
денис буцаев
северо-кавказский федеральный округ
виктория абрамченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155679/39/1556793953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d2f57ee2f013c86a4e5f5a7ad53c858.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Документы на ликвидацию 44 городских свалок в рамках программы "Чистая страна" не подготовили восемь федеральных округов, сообщил в своем докладе глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, говорится в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, который имеется в распоряжении РИА Новости.По данным Буцаева, речь идет о ликвидации 191 свалки в черте городов, предусмотренной проектом "Чистая страна"."...об отсутствии необходимых документов со стороны субъектов Российской Федерации для реализации 44 свалок (Дальневосточный федеральный округ - 4 объекта, Сибирский федеральный округ - 6 объектов, Уральский федеральный округ - 3 объекта, Северо-Западный федеральный округ - 7 объектов, Центральный федеральный округ - 3 объекта, Приволжский федеральный округ - 7 объектов, Северо-Кавказский федеральный округ - 10 объектов, Южный федеральный округ - 4 объекта)", - говорится в сообщении.Как уточняется в протоколе, по состоянию на 18 августа: ликвидировано 28 свалок, 32 в процессе ликвидации, еще по 21 объекту работа начнется с 2022 года, профинансирована реализация 81 проекта, 72 из которых завершатся в 2023 году."Некачественное планирование сроков подготовки проектно-сметной документации приводит к срыву сроков достижения показателей и результатов федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", - приводится в протоколе мнение чиновников.
https://ria.ru/20210803/delo-1744124023.html
https://ria.ru/20210907/otkhody-1749010173.html
северо-кавказский федеральный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155679/39/1556793953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08b539db670174b81fd262d3b34338fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, денис буцаев, северо-кавказский федеральный округ, виктория абрамченко, россия
08:12 10.09.2021
 
В РЭО назвали округа, которые не подготовили документы на ликвидацию свалок

Глава РЭО Буцаев: документы на ликвидацию 44 свалок не подготовили восемь округов

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Документы на ликвидацию 44 городских свалок в рамках программы "Чистая страна" не подготовили восемь федеральных округов, сообщил в своем докладе глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, говорится в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, который имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным Буцаева, речь идет о ликвидации 191 свалки в черте городов, предусмотренной проектом "Чистая страна".
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 11:26
На чиновников Минприроды Бурятии завели дело после жалоб Путину на свалку
"...об отсутствии необходимых документов со стороны субъектов Российской Федерации для реализации 44 свалок (Дальневосточный федеральный округ - 4 объекта, Сибирский федеральный округ - 6 объектов, Уральский федеральный округ - 3 объекта, Северо-Западный федеральный округ - 7 объектов, Центральный федеральный округ - 3 объекта, Приволжский федеральный округ - 7 объектов, Северо-Кавказский федеральный округ - 10 объектов, Южный федеральный округ - 4 объекта)", - говорится в сообщении.
Как уточняется в протоколе, по состоянию на 18 августа: ликвидировано 28 свалок, 32 в процессе ликвидации, еще по 21 объекту работа начнется с 2022 года, профинансирована реализация 81 проекта, 72 из которых завершатся в 2023 году.
"Некачественное планирование сроков подготовки проектно-сметной документации приводит к срыву сроков достижения показателей и результатов федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", - приводится в протоколе мнение чиновников.
Несанкционированная свалка в селе Новый Параул - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 13:29
В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
 
ОбществоДенис БуцаевСеверо-Кавказский Федеральный округВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
Лента новостейМолния