https://ria.ru/20210910/svalki-1749455264.html

В РЭО назвали округа, которые не подготовили документы на ликвидацию свалок

В РЭО назвали округа, которые не подготовили документы на ликвидацию свалок - РИА Новости, 10.09.2021

В РЭО назвали округа, которые не подготовили документы на ликвидацию свалок

Документы на ликвидацию 44 городских свалок в рамках программы "Чистая страна" не подготовили восемь федеральных округов, сообщил в своем докладе глава... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:12

2021-09-10T08:12

2021-09-10T08:12

общество

денис буцаев

северо-кавказский федеральный округ

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Документы на ликвидацию 44 городских свалок в рамках программы "Чистая страна" не подготовили восемь федеральных округов, сообщил в своем докладе глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, говорится в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, который имеется в распоряжении РИА Новости.По данным Буцаева, речь идет о ликвидации 191 свалки в черте городов, предусмотренной проектом "Чистая страна"."...об отсутствии необходимых документов со стороны субъектов Российской Федерации для реализации 44 свалок (Дальневосточный федеральный округ - 4 объекта, Сибирский федеральный округ - 6 объектов, Уральский федеральный округ - 3 объекта, Северо-Западный федеральный округ - 7 объектов, Центральный федеральный округ - 3 объекта, Приволжский федеральный округ - 7 объектов, Северо-Кавказский федеральный округ - 10 объектов, Южный федеральный округ - 4 объекта)", - говорится в сообщении.Как уточняется в протоколе, по состоянию на 18 августа: ликвидировано 28 свалок, 32 в процессе ликвидации, еще по 21 объекту работа начнется с 2022 года, профинансирована реализация 81 проекта, 72 из которых завершатся в 2023 году."Некачественное планирование сроков подготовки проектно-сметной документации приводит к срыву сроков достижения показателей и результатов федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", - приводится в протоколе мнение чиновников.

https://ria.ru/20210803/delo-1744124023.html

https://ria.ru/20210907/otkhody-1749010173.html

северо-кавказский федеральный округ

россия

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общество, денис буцаев, северо-кавказский федеральный округ, виктория абрамченко, россия