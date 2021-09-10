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Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе - РИА Новости, 10.09.2021
Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
Бортпроводницы раскрыли секрет, зачем встречают каждого пассажира при посадке в самолет, пишет The Sun. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T03:58
2021-09-10T03:58
2021-09-10T03:58
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бортпроводницы раскрыли секрет, зачем встречают каждого пассажира при посадке в самолет, пишет The Sun.По словам Кэт Камалани, дело — не только в дружелюбии. "Когда вы садитесь в самолет — видите наше улыбающееся лицо. На самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног и ищем ABP (трудоспособных людей), которые нам помогут в экстренных случаях", — рассказала она.Кэрри Брэдли, проработавшая стюардессой 12 лет, добавила: "Приветствуя пассажиров у дверей и проверяя их посадочные талоны, я быстро оцениваю, насколько хорошо они себя чувствуют, выглядят ли здоровыми и в какой физической форме находятся".Она уточнила, что во время полета часто разговаривает с пассажирами, чтобы еще раз убедиться, что они в состоянии помочь в чрезвычайной ситуации.
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безопасность, новости - туризм, пассажиры, туристы, тайны
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Бортпроводницы раскрыли секрет, зачем встречают каждого пассажира при посадке в самолет, пишет
The Sun.
По словам Кэт Камалани, дело — не только в дружелюбии. "Когда вы садитесь в самолет — видите наше улыбающееся лицо. На самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног и ищем ABP (трудоспособных людей), которые нам помогут в экстренных случаях", — рассказала она.
Кэрри Брэдли, проработавшая стюардессой 12 лет, добавила: "Приветствуя пассажиров у дверей и проверяя их посадочные талоны, я быстро оцениваю, насколько хорошо они себя чувствуют, выглядят ли здоровыми и в какой физической форме находятся".
Она уточнила, что во время полета часто разговаривает с пассажирами, чтобы еще раз убедиться, что они в состоянии помочь в чрезвычайной ситуации.