https://ria.ru/20210910/styuardessy-1749341211.html

Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе

Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе - РИА Новости, 10.09.2021

Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе

Бортпроводницы раскрыли секрет, зачем встречают каждого пассажира при посадке в самолет, пишет The Sun. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T03:58

2021-09-10T03:58

2021-09-10T03:58

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бортпроводницы раскрыли секрет, зачем встречают каждого пассажира при посадке в самолет, пишет The Sun.По словам Кэт Камалани, дело — не только в дружелюбии. "Когда вы садитесь в самолет — видите наше улыбающееся лицо. На самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног и ищем ABP (трудоспособных людей), которые нам помогут в экстренных случаях", — рассказала она.Кэрри Брэдли, проработавшая стюардессой 12 лет, добавила: "Приветствуя пассажиров у дверей и проверяя их посадочные талоны, я быстро оцениваю, насколько хорошо они себя чувствуют, выглядят ли здоровыми и в какой физической форме находятся".Она уточнила, что во время полета часто разговаривает с пассажирами, чтобы еще раз убедиться, что они в состоянии помочь в чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210909/moshenniki-1749332051.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, новости - туризм, пассажиры, туристы, тайны