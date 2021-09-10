https://ria.ru/20210910/slutskiy-1749530827.html

Слуцкий призвал Зеленского перестать "выдумывать войны"

Слуцкий призвал Зеленского перестать "выдумывать войны" - РИА Новости, 10.09.2021

Слуцкий призвал Зеленского перестать "выдумывать войны"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией, вместо выдумывания мифических войн стоит... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:46

2021-09-10T14:46

2021-09-10T14:46

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией, вместо выдумывания мифических войн стоит заняться урегулированием конфликта в Донбассе по минским соглашениям, написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своем Telegram-канале.Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы.По словам Слуцкого, YES Brainstorming, по замыслу организаторов, должен быть посвящен исключительно теме борьбы с последствиями пандемии коронавируса, но это никак не помешало украинскому лидеру вновь разыграть "уже хорошо потрепанную им карту российской агрессии"."Спасать свой рейтинг милитаристской риторикой и нагнетанием напряженности - очень плохой прием. Да и в здравом уме невозможно себе представить, чтобы Россия начала войну против своего братского народа. А вот свидетелями военной агрессии киевских властей в Донбассе мы являемся уже восьмой год. Вместо выдумывания мифических военных кампаний Зеленскому давно стоит заняться урегулированием настоящего конфликта. Как это сделать - прописано в минских соглашениях. Но Киев по-прежнему продолжает их откровенно саботировать", - написал Слуцкий.Заявления Зеленского по-прежнему не имеют никакого отношения к реальности, отметил он.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749497298.html

https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), россия