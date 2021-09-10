https://ria.ru/20210910/rekonstruktsiya-1749539503.html

Темрезов: до 2024 года в республике реконструируют 56 школ

Темрезов: до 2024 года в республике реконструируют 56 школ - РИА Новости, 10.09.2021

Темрезов: до 2024 года в республике реконструируют 56 школ

В Карачаево-Черкесии в рамках реализации национальных проектов до 2024 года будут реконструированы 56 школ, написал на своей странице в социальных сетях глава... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:25

2021-09-10T15:25

2021-09-10T15:25

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 10 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации национальных проектов до 2024 года будут реконструированы 56 школ, написал на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Он напомнил, что в республике за последние 10 лет построены и реконструированы 20 школ и более 60 детских садов, однако в регионе все еще достаточно школ и дошкольных учреждений, нуждающихся в реконструкции и капитальном ремонте.По словам Темрезова, реконструкция коснется старых школ республики, а также тех, которые нуждаются в расширении из-за большого числа детей.Кроме того, как отметил глава республики, в рамках федеральных программ будет решаться вопрос строительства новых школ в населённых пунктах, в которых целые микрорайоны нуждаются в образовательных учреждениях - это аул Адыге-Хабль и город Черкесск.Еще в одном густонаселенном селе КЧР – Учкекен - эта проблема уже решается: летом текущего года там началось строительство школы на 960 мест. Строительные работы планируется завершить к началу следующего учебного года.

https://ria.ru/20210901/temrezov-1748195963.html

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черкесск, рашид темрезов