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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210910/rekonstruktsiya-1749539503.html
Темрезов: до 2024 года в республике реконструируют 56 школ
Темрезов: до 2024 года в республике реконструируют 56 школ - РИА Новости, 10.09.2021
Темрезов: до 2024 года в республике реконструируют 56 школ
В Карачаево-Черкесии в рамках реализации национальных проектов до 2024 года будут реконструированы 56 школ, написал на своей странице в социальных сетях глава... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:25
2021-09-10T15:25
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 10 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации национальных проектов до 2024 года будут реконструированы 56 школ, написал на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Он напомнил, что в республике за последние 10 лет построены и реконструированы 20 школ и более 60 детских садов, однако в регионе все еще достаточно школ и дошкольных учреждений, нуждающихся в реконструкции и капитальном ремонте.По словам Темрезова, реконструкция коснется старых школ республики, а также тех, которые нуждаются в расширении из-за большого числа детей.Кроме того, как отметил глава республики, в рамках федеральных программ будет решаться вопрос строительства новых школ в населённых пунктах, в которых целые микрорайоны нуждаются в образовательных учреждениях - это аул Адыге-Хабль и город Черкесск.Еще в одном густонаселенном селе КЧР – Учкекен - эта проблема уже решается: летом текущего года там началось строительство школы на 960 мест. Строительные работы планируется завершить к началу следующего учебного года.
https://ria.ru/20210901/temrezov-1748195963.html
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черкесск, рашид темрезов
15:25 10.09.2021
 

Темрезов: до 2024 года в республике реконструируют 56 школ

© РИА Новости / Яков АндреевКапитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ)
Капитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ) - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 10 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации национальных проектов до 2024 года будут реконструированы 56 школ, написал на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Он напомнил, что в республике за последние 10 лет построены и реконструированы 20 школ и более 60 детских садов, однако в регионе все еще достаточно школ и дошкольных учреждений, нуждающихся в реконструкции и капитальном ремонте.
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 16:52Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
По словам Темрезова, реконструкция коснется старых школ республики, а также тех, которые нуждаются в расширении из-за большого числа детей.
Кроме того, как отметил глава республики, в рамках федеральных программ будет решаться вопрос строительства новых школ в населённых пунктах, в которых целые микрорайоны нуждаются в образовательных учреждениях - это аул Адыге-Хабль и город Черкесск.
Еще в одном густонаселенном селе КЧР – Учкекен - эта проблема уже решается: летом текущего года там началось строительство школы на 960 мест. Строительные работы планируется завершить к началу следующего учебного года.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРашид Темрезов
 
 
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