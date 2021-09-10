https://ria.ru/20210910/razrabotka-1749497925.html

Китайская XPeng начала разработку летающих автомобилей и новых роботов

Китайская XPeng начала разработку летающих автомобилей и новых роботов - РИА Новости, 10.09.2021

Китайская XPeng начала разработку летающих автомобилей и новых роботов

Китайский производитель электрокаров XPeng занялся созданием специальной группы для исследований, а также разработки летающих авто и роботов, сообщает портал... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:34

2021-09-10T12:34

2021-09-10T12:36

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роботы

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МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель электрокаров XPeng занялся созданием специальной группы для исследований, а также разработки летающих авто и роботов, сообщает портал car.ru.Над проектом будет работать около несколько сотен человек. Конкурент Tesla в июле представил 2-й прототип летающего легкового авто X2. Этот вариант в отличие от первой версии оборудовали для перевозки пассажиров.Работу над этой моделью ведут восемь лет. Фирма собирается и дальше расширять возможности транспортного средства. По заявлению представителей компании XPeng, фирма планирует представить транспортное средство, которое может взлетать либо приземляться вертикально. Речь идет о летающем авто средней либо малой высоты.Есть вероятность, что автомобильный концерн, приступит к приёму заказов на этот электрокар в следующем году. Ещё XPengсобирается выпустить новые модели электромобилей. 15 сентября автобренд приступит к поставкам седана P5. Речь идёт о первой модели бренда, оснащенной автопилотом.

https://ria.ru/20210909/prodazhi-1749349643.html

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай, роботы