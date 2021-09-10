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https://ria.ru/20210910/razrabotka-1749497925.html
Китайская XPeng начала разработку летающих автомобилей и новых роботов
Китайская XPeng начала разработку летающих автомобилей и новых роботов - РИА Новости, 10.09.2021
Китайская XPeng начала разработку летающих автомобилей и новых роботов
Китайский производитель электрокаров XPeng занялся созданием специальной группы для исследований, а также разработки летающих авто и роботов, сообщает портал... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:34
2021-09-10T12:36
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МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель электрокаров XPeng занялся созданием специальной группы для исследований, а также разработки летающих авто и роботов, сообщает портал car.ru.Над проектом будет работать около несколько сотен человек. Конкурент Tesla в июле представил 2-й прототип летающего легкового авто X2. Этот вариант в отличие от первой версии оборудовали для перевозки пассажиров.Работу над этой моделью ведут восемь лет. Фирма собирается и дальше расширять возможности транспортного средства. По заявлению представителей компании XPeng, фирма планирует представить транспортное средство, которое может взлетать либо приземляться вертикально. Речь идет о летающем авто средней либо малой высоты.Есть вероятность, что автомобильный концерн, приступит к приёму заказов на этот электрокар в следующем году. Ещё XPengсобирается выпустить новые модели электромобилей. 15 сентября автобренд приступит к поставкам седана P5. Речь идёт о первой модели бренда, оснащенной автопилотом.
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технологии, китай, роботы
12:34 10.09.2021 (обновлено: 12:36 10.09.2021)
 

Китайская XPeng начала разработку летающих автомобилей и новых роботов

© AFP 2021 / Hector RetamalЭлектромобиль Xpeng P7 на Международном автосалоне в Шанхае
Электромобиль Xpeng P7 на Международном автосалоне в Шанхае - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AFP 2021 / Hector Retamal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель электрокаров XPeng занялся созданием специальной группы для исследований, а также разработки летающих авто и роботов, сообщает портал car.ru.
Над проектом будет работать около несколько сотен человек. Конкурент Tesla в июле представил 2-й прототип летающего легкового авто X2. Этот вариант в отличие от первой версии оборудовали для перевозки пассажиров.
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Работу над этой моделью ведут восемь лет. Фирма собирается и дальше расширять возможности транспортного средства. По заявлению представителей компании XPeng, фирма планирует представить транспортное средство, которое может взлетать либо приземляться вертикально. Речь идет о летающем авто средней либо малой высоты.
Есть вероятность, что автомобильный концерн, приступит к приёму заказов на этот электрокар в следующем году. Ещё XPengсобирается выпустить новые модели электромобилей. 15 сентября автобренд приступит к поставкам седана P5. Речь идёт о первой модели бренда, оснащенной автопилотом.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииКитайРоботы
 
 
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