В центре Москвы археологи нашли артефакты XVI–XIX веков
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города МосквыАрхеологический артефакт, обнаруженный в результате раскопок на Гончарной улице в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Столичные археологи нашли на Гончарной улице более пятисот артефактов XVI–XIX веков, во время исследовательских работ, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Во время раскопок на Гончарной улице специалисты нашли 536 артефактов XVI–XIX веков. Работы проводили сотрудники Института археологии Российской академии наук",— говорится в сообщении.
Среди находок археологи обнаружили бутыль из высокопрочной керамики конца XIX века, редчайший образец парадной посуды XVIII века, фрагменты одежды XVII века, металлический крест довольно крупного размера, трехстворчатую икону-складень с образом святого Николая Чудотворца середины XVIII века, набор из шести пул (разменных монет конца XIV–XVI веков).
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
Пуло, разменная монета 30-х годов XVI века
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Пуло, разменная монета 30-х годов XVI века
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
Фрагмент парадного стакана XVIII века
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Фрагмент парадного стакана XVIII века
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
Фрагмент изразца XVI- XIX веков, обнаруженный в результате раскопок на Гончарной улице в Москве
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Фрагмент изразца XVI- XIX веков, обнаруженный в результате раскопок на Гончарной улице в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
Бутыль из высокопрочной керамики, конец XIX века
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Бутыль из высокопрочной керамики, конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
1 из 4
Пуло, разменная монета 30-х годов XVI века
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
2 из 4
Фрагмент парадного стакана XVIII века
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
3 из 4
Фрагмент изразца XVI- XIX веков, обнаруженный в результате раскопок на Гончарной улице в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
4 из 4
Бутыль из высокопрочной керамики, конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы
"Раскопки на Гончарной улице подарили городу большую археологическую коллекцию. Она состоит из предметов быта, которыми пользовались москвичи в XVI–XIX столетиях. Это керамическая посуда и изразцы, изделия из гутного стекла с росписью, которые изготавливали вручную из горячего стекла без применения форм. Кроме того, в коллекции — монеты, фарфоровые игрушки, а также церковные предметы. Это детали от переплетов книг, складень, сосуды для елея. Одним из наиболее интересных артефактов стал литографический камень для печати торговых ярлыков", — приводятся в сообщении слова главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
На сайте Мэра Москвы отмечают, что за последние десять лет московские археологи обнаружили уже около 60 тысяч предметов. Только за прошлый год было найдено более 15 тысяч артефактов, свыше 700 передано в государственную часть Музейного фонда России.
Те, что археологи откопали сейчас, будут изучать, а затем приступят к их реставрации. После находки передадут в музейный фонд Москвы.
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