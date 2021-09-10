https://ria.ru/20210910/raskopki-1749479141.html

В центре Москвы археологи нашли артефакты XVI–XIX веков

В центре Москвы археологи нашли артефакты XVI–XIX веков - РИА Новости, 10.09.2021

В центре Москвы археологи нашли артефакты XVI–XIX веков

Столичные археологи нашли на Гончарной улице более пятисот артефактов XVI–XIX веков, во время исследовательских работ, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:43

2021-09-10T11:43

2021-09-10T11:43

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археология

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Столичные археологи нашли на Гончарной улице более пятисот артефактов XVI–XIX веков, во время исследовательских работ, сообщается на сайте мэра Москвы.Среди находок археологи обнаружили бутыль из высокопрочной керамики конца XIX века, редчайший образец парадной посуды XVIII века, фрагменты одежды XVII века, металлический крест довольно крупного размера, трехстворчатую икону-складень с образом святого Николая Чудотворца середины XVIII века, набор из шести пул (разменных монет конца XIV–XVI веков).На сайте Мэра Москвы отмечают, что за последние десять лет московские археологи обнаружили уже около 60 тысяч предметов. Только за прошлый год было найдено более 15 тысяч артефактов, свыше 700 передано в государственную часть Музейного фонда России.Те, что археологи откопали сейчас, будут изучать, а затем приступят к их реставрации. После находки передадут в музейный фонд Москвы.

https://ria.ru/20210827/raskopki-1747453508.html

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москва, российская академия наук, археология, департамент культурного наследия, новости культуры, россия