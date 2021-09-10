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На Алтае во время сенокоса погиб рабочий
На Алтае во время сенокоса погиб рабочий - РИА Новости, 10.09.2021
На Алтае во время сенокоса погиб рабочий
Рабочий погиб во время сенокоса в Алтайском крае, его затянуло в жатку комбайна, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщают в ведомстве. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:48
2021-09-10T08:49
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Рабочий погиб во время сенокоса в Алтайском крае, его затянуло в жатку комбайна, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщают в ведомстве."Днем 5 сентября 2021 года в одном из сел Благовещенского района рабочий косил в поле на комбайне. В связи с тем, что произошла поломка, мужчина решил отремонтировать транспортное средство, не заглушив его. При работе возле включенного механизма, его затянуло в жатку. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, уточняют в СУСК.
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происшествия, алтайский край, россия
08:48 10.09.2021 (обновлено: 08:49 10.09.2021)
 
На Алтае во время сенокоса погиб рабочий

На Алтае во время сенокоса рабочего затянуло в жатку комбайна

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Рабочий погиб во время сенокоса в Алтайском крае, его затянуло в жатку комбайна, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщают в ведомстве.
"Днем 5 сентября 2021 года в одном из сел Благовещенского района рабочий косил в поле на комбайне. В связи с тем, что произошла поломка, мужчина решил отремонтировать транспортное средство, не заглушив его. При работе возле включенного механизма, его затянуло в жатку. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, уточняют в СУСК.
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