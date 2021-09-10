https://ria.ru/20210910/proisshestvie-1749457395.html

На Алтае во время сенокоса погиб рабочий

На Алтае во время сенокоса погиб рабочий - РИА Новости, 10.09.2021

На Алтае во время сенокоса погиб рабочий

Рабочий погиб во время сенокоса в Алтайском крае, его затянуло в жатку комбайна, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщают в ведомстве. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:48

2021-09-10T08:48

2021-09-10T08:49

происшествия

алтайский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Рабочий погиб во время сенокоса в Алтайском крае, его затянуло в жатку комбайна, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщают в ведомстве."Днем 5 сентября 2021 года в одном из сел Благовещенского района рабочий косил в поле на комбайне. В связи с тем, что произошла поломка, мужчина решил отремонтировать транспортное средство, не заглушив его. При работе возле включенного механизма, его затянуло в жатку. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, уточняют в СУСК.

https://ria.ru/20210824/rabochiy-1747059159.html

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, россия