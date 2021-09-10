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Развитию Союзного государства препятствуют с Запада, заявили премьеры
Развитию Союзного государства препятствуют с Запада, заявили премьеры - РИА Новости, 10.09.2021
Развитию Союзного государства препятствуют с Запада, заявили премьеры
Позитивному развитию Союзного государства РФ и Белоруссии препятствуют деструктивные действия ряда западных государств, страны согласовали совместные действия в РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:38
2021-09-10T16:54
союзное государство
белоруссия
россия
политика
михаил мишустин
роман головченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Позитивному развитию Союзного государства РФ и Белоруссии препятствуют деструктивные действия ряда западных государств, страны согласовали совместные действия в условиях применения экономических санкций, говорится в совместном заявлении премьер-министров России и Белоруссии.В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства."Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан РФ и Республики Беларусь социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур. В этой связи согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении РФ и Республики Беларусь", - говорится в тексте заявления, которое опубликовано на сайте российского кабмина.
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белоруссия, россия, политика, михаил мишустин, роман головченко
Материал дополняется
13:38 10.09.2021 (обновлено: 16:54 10.09.2021)
 
Развитию Союзного государства препятствуют с Запада, заявили премьеры

Мишустин и Головченко: развитию Союзного государства препятствуют действия стран Запада

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Позитивному развитию Союзного государства РФ и Белоруссии препятствуют деструктивные действия ряда западных государств, страны согласовали совместные действия в условиях применения экономических санкций, говорится в совместном заявлении премьер-министров России и Белоруссии.
В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства.
"Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан РФ и Республики Беларусь социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур. В этой связи согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении РФ и Республики Беларусь", - говорится в тексте заявления, которое опубликовано на сайте российского кабмина.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 15:57
НАТО призвала Россию и Белоруссию "действовать предсказуемо"
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияПолитикаМихаил МишустинРоман Головченко
 
 
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