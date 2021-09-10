https://ria.ru/20210910/prepyatstviya-1749513752.html

Развитию Союзного государства препятствуют с Запада, заявили премьеры

Развитию Союзного государства препятствуют с Запада, заявили премьеры - РИА Новости, 10.09.2021

Развитию Союзного государства препятствуют с Запада, заявили премьеры

Позитивному развитию Союзного государства РФ и Белоруссии препятствуют деструктивные действия ряда западных государств, страны согласовали совместные действия в РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:38

2021-09-10T13:38

2021-09-10T16:54

союзное государство

белоруссия

россия

политика

михаил мишустин

роман головченко

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Позитивному развитию Союзного государства РФ и Белоруссии препятствуют деструктивные действия ряда западных государств, страны согласовали совместные действия в условиях применения экономических санкций, говорится в совместном заявлении премьер-министров России и Белоруссии.В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства."Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан РФ и Республики Беларусь социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур. В этой связи согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении РФ и Республики Беларусь", - говорится в тексте заявления, которое опубликовано на сайте российского кабмина.

https://ria.ru/20210903/nato-1748578849.html

белоруссия

россия

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2021

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белоруссия, россия, политика, михаил мишустин, роман головченко