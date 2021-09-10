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Два спецборта вылетели из Москвы в Петербург, где пройдут похороны Зиничева

Два спецборта вылетели из Москвы в Петербург, где пройдут похороны Зиничева - РИА Новости, 10.09.2021

Два спецборта вылетели из Москвы в Петербург, где пройдут похороны Зиничева

Два спецборта, в том числе пассажирский SuperJet-100, вылетели из Москвы в Санкт-Петербург, где пройдут похороны трагически погибшего главы МЧС Евгения... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:14

2021-09-10T13:14

2021-09-10T16:25

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

пулково (аэропорт)

sukhoi superjet

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Два спецборта, в том числе пассажирский SuperJet-100, вылетели из Москвы в Санкт-Петербург, где пройдут похороны трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Из аэропорта "Внуково" в "Пулково" вылетели SuperJet-100 и транспортный Ил-76", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту Superjet-100 находятся сотрудники министерства и госслужащие, а в Ил-76 - катафалк Aurus. Всего в Северную столицу из Москвы вылетят пять самолетов.Похороны Зиничева пройдут в пятницу на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

санкт-петербург

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2021

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Кадры прощания с министром МЧС Евгением Зиничевым Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды Евгения Зиничева. 2021-09-10T13:14 true PT1M11S

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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев, видео, пулково (аэропорт), sukhoi superjet