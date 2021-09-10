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Два спецборта вылетели из Москвы в Петербург, где пройдут похороны Зиничева
Два спецборта вылетели из Москвы в Петербург, где пройдут похороны Зиничева - РИА Новости, 10.09.2021
Два спецборта вылетели из Москвы в Петербург, где пройдут похороны Зиничева
Два спецборта, в том числе пассажирский SuperJet-100, вылетели из Москвы в Санкт-Петербург, где пройдут похороны трагически погибшего главы МЧС Евгения... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:14
2021-09-10T13:14
2021-09-10T16:25
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
пулково (аэропорт)
sukhoi superjet
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Два спецборта, в том числе пассажирский SuperJet-100, вылетели из Москвы в Санкт-Петербург, где пройдут похороны трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Из аэропорта "Внуково" в "Пулково" вылетели SuperJet-100 и транспортный Ил-76", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту Superjet-100 находятся сотрудники министерства и госслужащие, а в Ил-76 - катафалк Aurus. Всего в Северную столицу из Москвы вылетят пять самолетов.Похороны Зиничева пройдут в пятницу на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
санкт-петербург
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры прощания с министром МЧС Евгением Зиничевым
Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды Евгения Зиничева.
2021-09-10T13:14
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев, видео, пулково (аэропорт), sukhoi superjet
13:14 10.09.2021 (обновлено: 16:25 10.09.2021)
Два спецборта вылетели из Москвы в Петербург, где пройдут похороны Зиничева
Два спецборта вылетели из Москвы в Петербург, где пройдут похороны Евгения Зиничева