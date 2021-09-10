https://ria.ru/20210910/pandzhsher-1749463647.html
Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода
Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода - РИА Новости, 10.09.2021
Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода
Беженцы из последней сопротивлявшейся талибам провинции Панджшер предупредили, что оставшиеся там жители могут умереть от голода, если сохранится нынешнее... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:50
2021-09-10T09:50
2021-09-10T12:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Беженцы из последней сопротивлявшейся талибам провинции Панджшер предупредили, что оставшиеся там жители могут умереть от голода, если сохранится нынешнее положение дел. Об этом сообщил телеканал Tolo News, журналисты которого пообщались с несколькими семьями, переехавшими в Кабул."Нападения и конфликты участились, люди даже убегали в горы", — заявила каналу одна из женщин семейства беженцев Шайеста Мехрабан.Вскоре после начала боев в регионе перекрыли дороги, отключили электричество и связь. При этом представители "Талибана"* заверили, что вскоре наладят снабжение.Как заявил исполняющий обязанности министра по делам беженцев Афганистана Халиль аль-Рахман Хаккани, жителям Панджшера будут помогать.В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США. Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками."Талибан"* сформировал временное правительство, его возглавил находящийся под санкциями ООН Мохаммад Хасан Ахунд.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210908/ministry-1749095627.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/taliby-1749456600.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), мохаммад хасан ахунд
09:50 10.09.2021 (обновлено: 12:34 10.09.2021)
Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода
Жители провинции Панджшер в Афганистане боятся, что начнут умирать от голода