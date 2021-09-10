https://ria.ru/20210910/pandzhsher-1749463647.html

Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода

Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода - РИА Новости, 10.09.2021

Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода

Беженцы из последней сопротивлявшейся талибам провинции Панджшер предупредили, что оставшиеся там жители могут умереть от голода, если сохранится нынешнее... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:50

2021-09-10T09:50

2021-09-10T12:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Беженцы из последней сопротивлявшейся талибам провинции Панджшер предупредили, что оставшиеся там жители могут умереть от голода, если сохранится нынешнее положение дел. Об этом сообщил телеканал Tolo News, журналисты которого пообщались с несколькими семьями, переехавшими в Кабул."Нападения и конфликты участились, люди даже убегали в горы", — заявила каналу одна из женщин семейства беженцев Шайеста Мехрабан.Вскоре после начала боев в регионе перекрыли дороги, отключили электричество и связь. При этом представители "Талибана"* заверили, что вскоре наладят снабжение.Как заявил исполняющий обязанности министра по делам беженцев Афганистана Халиль аль-Рахман Хаккани, жителям Панджшера будут помогать.В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США. Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками."Талибан"* сформировал временное правительство, его возглавил находящийся под санкциями ООН Мохаммад Хасан Ахунд.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210908/ministry-1749095627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/taliby-1749456600.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), мохаммад хасан ахунд