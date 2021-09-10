Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/pandzhsher-1749463647.html
Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода
Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода - РИА Новости, 10.09.2021
Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода
Беженцы из последней сопротивлявшейся талибам провинции Панджшер предупредили, что оставшиеся там жители могут умереть от голода, если сохранится нынешнее... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:50
2021-09-10T12:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_0:5:2911:1642_1920x0_80_0_0_81d554b743364e87152b5387da79cb8d.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Беженцы из последней сопротивлявшейся талибам провинции Панджшер предупредили, что оставшиеся там жители могут умереть от голода, если сохранится нынешнее положение дел. Об этом сообщил телеканал Tolo News, журналисты которого пообщались с несколькими семьями, переехавшими в Кабул."Нападения и конфликты участились, люди даже убегали в горы", — заявила каналу одна из женщин семейства беженцев Шайеста Мехрабан.Вскоре после начала боев в регионе перекрыли дороги, отключили электричество и связь. При этом представители "Талибана"* заверили, что вскоре наладят снабжение.Как заявил исполняющий обязанности министра по делам беженцев Афганистана Халиль аль-Рахман Хаккани, жителям Панджшера будут помогать.В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США. Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками."Талибан"* сформировал временное правительство, его возглавил находящийся под санкциями ООН Мохаммад Хасан Ахунд.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210908/ministry-1749095627.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/taliby-1749456600.html
кабул (город)
афганистан
панджшер (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_be6e425a7894c2b4693cd1df49ca31ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), мохаммад хасан ахунд
09:50 10.09.2021 (обновлено: 12:34 10.09.2021)
 
Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода

Жители провинции Панджшер в Афганистане боятся, что начнут умирать от голода

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Беженцы из последней сопротивлявшейся талибам провинции Панджшер предупредили, что оставшиеся там жители могут умереть от голода, если сохранится нынешнее положение дел. Об этом сообщил телеканал Tolo News, журналисты которого пообщались с несколькими семьями, переехавшими в Кабул.
"Нападения и конфликты участились, люди даже убегали в горы", — заявила каналу одна из женщин семейства беженцев Шайеста Мехрабан.
Вскоре после начала боев в регионе перекрыли дороги, отключили электричество и связь. При этом представители "Талибана"* заверили, что вскоре наладят снабжение.
Как заявил исполняющий обязанности министра по делам беженцев Афганистана Халиль аль-Рахман Хаккани, жителям Панджшера будут помогать.
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 01:23Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: в Пентагоне заявили о "крови американцев" на руках властей "Талибана"*
В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США.
Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками.
"Талибан"* сформировал временное правительство, его возглавил находящийся под санкциями ООН Мохаммад Хасан Ахунд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 08:41В мире
"Мир наблюдает". Талибов обвинили в изгнании тысяч афганцев из Панджшера
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Мохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
Лента новостейМолния