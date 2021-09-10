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В Совфеде пообещали поддержать проект об ужесточении наказания за педофилию
В Совфеде пообещали поддержать проект об ужесточении наказания за педофилию - РИА Новости, 10.09.2021
В Совфеде пообещали поддержать проект об ужесточении наказания за педофилию
В Совете Федерации поддержат законопроект о расширении оснований для пожизненного лишения за педофилию, это согласованная позиция, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:12
2021-09-10T12:22
единая россия
общество
совет федерации рф
андрей клишас
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат законопроект о расширении оснований для пожизненного лишения за педофилию, это согласованная позиция, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.По словам Клишаса, детали изменений в законодательство будут прорабатываться с Верховным судом и Генпрокуратурой.
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единая россия, общество, совет федерации рф, андрей клишас, убийство школьниц в кузбассе
12:12 10.09.2021 (обновлено: 12:22 10.09.2021)
 
В Совфеде пообещали поддержать проект об ужесточении наказания за педофилию

Сенатор Клишас: поддерживаем проект ЕР по ужесточению наказания за педофилию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат законопроект о расширении оснований для пожизненного лишения за педофилию, это согласованная позиция, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Поддержим. Это согласованная позиция", - сказал он.
По словам Клишаса, детали изменений в законодательство будут прорабатываться с Верховным судом и Генпрокуратурой.
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:49
В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам
 
Единая РоссияОбществоСовет Федерации РФАндрей КлишасУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
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