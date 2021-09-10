https://ria.ru/20210910/nakazanie-1749491933.html

В Совфеде пообещали поддержать проект об ужесточении наказания за педофилию

В Совфеде пообещали поддержать проект об ужесточении наказания за педофилию - РИА Новости, 10.09.2021

В Совфеде пообещали поддержать проект об ужесточении наказания за педофилию

В Совете Федерации поддержат законопроект о расширении оснований для пожизненного лишения за педофилию, это согласованная позиция, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:12

2021-09-10T12:12

2021-09-10T12:22

единая россия

общество

совет федерации рф

андрей клишас

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат законопроект о расширении оснований для пожизненного лишения за педофилию, это согласованная позиция, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.По словам Клишаса, детали изменений в законодательство будут прорабатываться с Верховным судом и Генпрокуратурой.

https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, общество, совет федерации рф, андрей клишас, убийство школьниц в кузбассе